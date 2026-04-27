Smart Fit premió a los últimos lugares de los 21K y 42K de la prueba disputada en la capital con seis y doce meses de membresía, destacando la perseverancia por sobre el resultado.

El Maratón de Santiago 2026 ya terminó y, como cada año, dejó distintas postales para recordar. Desde ganadores hasta historias personales que se vivieron a lo largo del recorrido y en la llegada a la meta. Una de ellas fue la acción realizada por Smart Fit, que puso el foco en quienes suelen quedar fuera del reconocimiento: los últimos en cruzar la meta.

Bajo el lema “los últimos serán los primeros”, la cadena de gimnasios sorprendió a los últimos lugares de las distancias 21K y 42K con un gran premio de consuelo: 6 y 12 meses, respectivamente, de beca al Plan Back, para que sigan cumpliendo sus metas contando con acceso a sus más de 2.000 sedes.

La acción buscó mostrar una mirada distinta del deporte, donde completar la carrera, independiente del tiempo, es en sí mismo un logro significativo. Esto forma parte de la democratización del acceso a los entrenamientos y al gimnasio por parte de la compañía, promoviendo siempre un estilo de vida sano.

El apoyo que acompañó a los corredores en el recorrido

Como parte de su participación en el Maratón de Santiago 2026, la compañía también implementó una acción de pantallas ubicadas en distintos puntos del recorrido, donde se proyectaron mensajes de apoyo para los corredores enviados por familiares, amigos y parejas. Esta iniciativa permitió que los participantes recibieran palabras de aliento en medio de la competencia, animándolos a terminar la carrera.

Con acciones como esta y el reconocimiento a los últimos lugares, la jornada sumó distintos elementos que fueron más allá de la competencia, en una edición que volvió a convocar a miles de participantes y a consolidarse como uno de los eventos deportivos más masivos del país.