El dúo romántico más famoso y querido de Chile llega a Gran Arena Monticello el próximo viernes 14 de febrero, para celebrar San Valentín con sus fieles seguidores. Desde las 21.00 horas se vivirá una gran fiesta, ya que además los músicos están festejando 14 años de trayectoria musical.

Las entradas estarán a la venta hoy, viernes 13 de diciembre, por el sistema Topticket.

Los hermanos Ítalo y Enzo, dueños del pop-cebolla, llenarán de emoción, alegría y romanticismo el recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal con los clásicos que los han hecho famosos no sólo en Chile, sino que también en todo el continente. “Enamorado”, “Tú me haces falta”, “No me quería”, “Juana María” y “Miénteme una vez”, serán algunos de los grandes éxitos que se escucharán la noche del viernes 14 de febrero.

ACERCA DE BOULEVARD MONTICELLO

Boulevard Monticello forma parte de Monticello, el centro de entretención más importante de Chile. Cuenta con una variada oferta gastronómica, de espectáculos y juegos. Las aperturas de restaurantes como Hops (Carolina Bazán) y Black Bar (Daniel Greve) se suman a las propuestas ya establecidas de chefs celebrities, entre los que figuran Yann Yvin (Yann Yvin Brasserie), Sergi Arola (Lola Tapas Bar), Tomás Olivera (Olivera Pastas) y el recién inaugurado De Caleta (Benjamín Nast).

La oferta gastronómica también incluye al gran buffet Capataz, RES de Angostura, Tian Yi Jiao y los fast food Johnny Rockets y Burger King, junto al servicio de Starbucks. Dentro de las atracciones de Boulevard Monticello destaca Gran Arena Monticello, con variados shows y conciertos que conforman una cartelera increíble, acompañado de tiendas y juegos para niños, todo para vivir una experiencia única a sólo minutos de Santiago.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Viernes 14 de febrero

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Topticket.cl

Importante: Compra entradas sólo en www.topticket.cl y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos