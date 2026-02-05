Las nuevas aperturas se enmarcan en la expansión del centro comercial y reflejan el atractivo de la zona para marcas nacionales que apuestan por crecer fuera de Santiago.

Machalí 05 febrero 2026.- Parque Machalí continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales polos comerciales fuera de Santiago, anunciando la apertura de dos nuevas marcas de alcance nacional: Lounge, especializada en accesorios, moda y regalos, y la cadena de hamburguesas, Streat Burger, marcando un nuevo hito para Machalí y refleja el dinamismo que vive la zona en términos de inversión y desarrollo urbano.

El anuncio es leído como una señal clara del atractivo que hoy tiene la comuna para el retail y la gastronomía. “La apertura de Lounge y Streat Burger es una muestra concreta del crecimiento que está experimentando Machalí. Este tipo de marcas no solo elevan la oferta comercial, sino que también consolidan a Parque Machalí como un punto de encuentro para la comunidad y para toda la región”, señala Joaquín Muñoz, gerente general de Inmobiliaria Castellani & Muñoz, firma a cargo del desarrollo del proyecto.

En el caso de Lounge, la nueva tienda se convierte en un paso estratégico dentro de su plan de expansión nacional. El local cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados, diseñada para exhibir de manera integral sus distintas categorías, accesorios, carteras, mochilas y moda, además de una fuerte propuesta en regalos. “Lounge Machalí es nuestra tienda número 61 y representa un hito muy relevante para la marca. Es un espacio pensado para estar más cerca de nuestras clientas, con una experiencia de compra cercana, asesoría personalizada y un layout cómodo y funcional”, explica Gonzalo Eguiguren, gerente general de Lounge.

El ejecutivo agrega que la incorporación de probadores en sus tiendas responde al crecimiento de la categoría moda dentro de la marca y refuerza su propuesta de valor. “Estamos muy felices de formar parte del mix de tiendas de Parque Machalí, un espacio atractivo y en pleno crecimiento, que conecta muy bien con nuestras clientas y nos permite acercar la experiencia Lounge a la comunidad local”, afirma.

Por su parte, Streat Burger llega a Parque Machalí como parte de su estrategia de expansión fuera de Santiago, apostando por zonas con alto potencial de desarrollo. El nuevo local contará con un formato contemporáneo y urbano, espacios optimizados para atención en sala, consumo en el lugar y una terraza, además de operación para pedidos para llevar y delivery, a través de Pedidos Ya y Uber Eats. “La apertura en Paseo Parque Machalí es un paso muy relevante dentro de la estrategia de crecimiento de Streat Burger, porque refuerza nuestra convicción de que la marca tiene un fuerte potencial fuera de Santiago. Machalí y la Región de O’Higgins representan un polo de desarrollo importante, con un público exigente y cada vez más interesado en propuestas de calidad. Esta tienda se inserta en nuestro plan de descentralización, que busca acercar la experiencia Streat a nuevas comunidades, manteniendo el mismo estándar de producto, servicio y marca que nos caracteriza en Santiago y en nuestros puntos de venta en carretera”, comenta Javier González, gerente general de Streat Burger.

Según el ejecutivo, la llegada de la marca busca aportar al dinamismo del centro comercial y convertirse en un punto de encuentro para la comunidad. “Queremos crecer junto a las comunidades, manteniendo el mismo estándar de producto y servicio que nos caracteriza, y ser un aporte real al desarrollo comercial de la zona”, sostiene.

La incorporación de Lounge y Streat Burger se suma a un proceso de expansión más amplio de Parque Machalí, que en los últimos años ha ampliado su mix de operadores y servicios, reforzando la oferta comercial y gastronómica de la comuna. Con estas aperturas, el centro comercial avanza en su objetivo de acercar marcas consolidadas a regiones, contribuyendo a la descentralización del retail y al fortalecimiento del comercio local en Machalí y sus alrededores. Se espera su apertura para el primer semestre de este año.