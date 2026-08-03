Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el miércoles 5 de agosto desde las 14:00 horas.

Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y consagrados de la música latina, regresa el viernes 6 de noviembre a Gran Arena Monticello con un espectáculo imperdible, nuevo disco llamado “Te sigo amando“ y una puesta en escena totalmente renovada. En el marco de su nueva gira que lleva el nombre de su último álbum, el cantautor argentino brindará una serie de shows que prometen emoción, romanticismo y todo el carisma que lo caracteriza.

“Te Sigo Amando” es un disco en el que exhibe su versatilidad para abordar múltiples géneros populares, acompañado por grandes artistas nacionales e internacionales como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura. Con canciones pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé “Te Sigo Amando”, como su título lo menciona, es un amplio recorrido por el amor en todas sus formas. La nueva placa cuenta con la producción de Andrés Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban que trabajaron junto a Luciano en Buenos Aires, Miami y Madrid.

Con más de 25 años de carrera, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano ha conquistado escenarios de todo el mundo. Ganador de múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y nominado en dos ocasiones al Latin Grammy, su carrera es sinónimo de éxito y reconocimiento internacional.

Ha colaborado con grandes figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond entre otros.

Este regreso a Gran Arena Monticello es una cita obligada para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de su inconfundible voz, su energía y las canciones que han marcado generaciones.

COORDENADAS:

Viernes 6 de noviembre

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el miércoles 5 de agosto desde las 14:00 horas.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos