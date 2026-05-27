Entradas a la venta desde el lunes 1 de junio a las 11.00 horas, por Ticketmaster.

KC and The Sunshine Band, legendaria banda estadounidense, regresa a San Francisco de Mostazal el próximo viernes 7 de agosto, para repetir las exitosas presentaciones que ha realizado en años anteriores, cuando llenaron Gran Arena Monticello de música, baile y energía, con sus grandes clásicos. Las entradas se pondrán a la venta el lunes 1 de junio a las 11.00 horas, por Ticketmaster.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación liderada por Harry Wayne Casey (“KC”) es responsable de algunos de los himnos más icónicos de la música disco y funk, incluyendo éxitos como “That’s The Way (I Like It)”, “Get Down Tonight”, “Give It Up” y “Please Don’t Go”.

Ganadores de múltiples premios Grammy y reconocidos mundialmente por su influencia en la música pop y dance, KC and The Sunshine Band se ha consolidado como una de las bandas más importantes de la historia de la música disco, manteniendo hasta hoy una conexión activa con distintas generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

El concierto será la oportunidad para disfrutar en vivo de un repertorio lleno de clásicos, acompañado por una puesta en escena diseñada para celebrar el legado de una de las agrupaciones más influyentes de los años 70 y 80.

El regreso de KC and The Sunshine Band a Chile promete convertirse en uno de los espectáculos internacionales más esperados del año para los amantes de la música disco, funk y pop.

COORDENADAS

Viernes 7 de agosto

21:00 horas.

Entradas a la venta desde el lunes 1 de junio a las 11.00 horas, por Ticketmaster.