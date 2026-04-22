El próximo domingo 7 de junio regresa a Gran Arena Monticello el multipremiado show infantil “Energía Musical”, el espectáculo en formato concierto de Plim Plim, que ya conquistó a miles de familias en toda Latinoamérica y que se presentará en Chile como parte de su Gira Despedida, una oportunidad especial para disfrutar este espectáculo en su formato original. Entradas a la venta desde el jueves 23 de abril a las 14.00 horas por el sistema Ticketmaster.

Con un potente despliegue multimedia, este concierto invita a grandes y chicos a cantar, bailar y jugar, combinando entretenimiento, valores positivos y hábitos saludables en un entorno seguro y familiar.

Acompañado por Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, Plim Plim propone un viaje musical lleno de energía y emoción, donde los niños viven en vivo la magia de su personaje favorito.

Un show 100 % interactivo, con canciones que las familias aman, como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram Sam Sam”, “Qué le pasa al Cerdito Enojón” y el fenómeno global “Abejita Chiquitita”, que ya supera los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Domingo 7 de junio

16.00 horas

Entradas a la venta desde el jueves 23 de abril a las 14.00 horas por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos.