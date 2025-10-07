Una de las bandas de cumbia más destacadas de nuestro país regresa a Gran Arena Monticello a empapar el recinto de espectáculos con música, baile y alegría. La agrupación llegará a San Francisco de Mostazal el próximo viernes 31 de octubre desde las 20.30 horas y las entradas están disponibles por el sistema Ticketmaster.

La banda llegará con un show en el que presentarán los grandes éxitos que han cosechado durante sus 15 años de carrera musical, entre los que destacan “Sákate uno”, “Locura y Pasión “El gil de tu ex” y otros clásicos que aparecen en sus cinco discos editados.

El conjunto no sólo ha destacado en el ámbito musical, sino que también cuentan con un DVD, un libro, y su más reciente producción; el documental “Pa’ que lo baile como quiera”, pieza estrenada en octubre vía streaming, donde revisan sus hitos más relevantes como sus discos, colaboraciones con músicos destacados músicos como Joe Vasconcellos y Roberto Márquez y sus shows en diversos recintos de espectáculos, Lollapalooza, el Festival de Olmué y la Quinta Vergara, además de sus viajes a Argentina , México, Estados Unidos y su reciente Gira por Europa.

COORDENADAS:

Viernes 31 de octubre

20.30 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.