El talento de los chilenos siempre ha sido un factor diferenciador, sin embargo en la actualidad, los ojos del mundo están puestos en las actrices y actores de nuestro país, quienes están protagonizando renombradas series y películas.

Chile, 26 de agosto de 2022.- Como dice el protagonista de El Agente Topo, Sergio Chamy, “siempre hay un chileno”, y en el mundo del espectáculo, es una afirmación que no se aleja de la realidad. Desde participaciones en películas de la pantalla grande, a papeles estelares en series de televisión que han dado la vuelta al mundo, el talento chileno en la actuación ha ido ganando cada vez más prestigio en los últimos años. Es por esto que Imagen de Chile presenta a continuación algunos de los artistas chilenos que hoy brillan en las pantallas del mundo.

Pedro Pascal

Tras interpretar al príncipe Oberyn Martell en la serie Game of Thrones en 2014, y representar el papel de Javier Peña en la serie Narcos entre 2015 y 2017, José Pedro Pascal, más conocido como Pedro Pascal, saltó a la fama mundial. Nacido en Santiago de Chile en 1975, a corta edad se fue a vivir a Estados Unidos, donde estudió Interpretación en la Escuela de Artes del condado de Orange y en la Universidad de Nueva York, llegando al cine por primera vez en la película “Earth vs. the Spider” (2001).

Recientemente, Pascal ha hecho noticia al protagonizar la serie de la saga de Star Wars, “The Mandalorian” (2019). Durante el año 2021, se anunció que HBO Max trabajaba en una adaptación del reconocido juego “The Last of Us”, serie de televisión en que el actor chileno asumirá el papel de “Joe”, uno de los protagonistas de la historia, y que se estrenaría el primer semestre de 2023.

Durante este año, Pascal ocupó el top 3 en el ranking de chilenos más conocidos en el mundo de la cultura, elaborado por la Fundación Imagen de Chile.

Daniela Vega

Reconocida por su actuación protagónica en “Una mujer fantástica” (2017), primera producción chilena en ganar un premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Daniela Vega Hernández es una de las actrices chilenas que en el último tiempo ha visto fuertemente impulsada su carrera, siendo parte del elenco principal de la serie chilena “La Jauría” (2020), estrenada en España y Latinoamérica a través de Amazon Prime.

Entre sus galardones se cuentan 6 premios por su actuación en “Una mujer fantástica”, donde destacan un Premio Platino (España) a la mejor interpretación femenina; y un Caleuche (Chile) por la mejor actriz protagónica en un largometraje de ficción. De igual forma, también fue reconocida dentro del ranking de Imagen de Chile de los 10 chilenos más conocidos en el mundo de la cultura.

Francisco Reyes

Reconocido especialmente por su trabajo durante la época de oro de las teleseries chilenas en la televisión nacional, el actor Francisco Reyes Morandé ha participado de diversas producciones audiovisuales de alcance internacional. En 2011 coprotagonizó la serie dramática “Prófugos” de HBO, y en 2017 trabajó junto a Daniela Vega en “Una Mujer Fantástica”, primera película chilena en ganar un Óscar.

A lo largo de su carrera, el actor ha sido parte del elenco de 24 películas, y más de 40 series y micro series, tanto de televisión como en plataformas de streaming. Entre los galardones que ha recibido se cuentan dos premios TV Grama por mejor actor principal; un Copihue de Oro al mejor actor; y un premio Wikén como “el mejor actor chileno de todos los tiempos” en el marco de los primeros 50 años de la televisión chilena.

Alfredo Castro

Durante su extensa carrera, el actor chileno Alfredo Castro –formado en la Universidad de Chile y en la London Academy of Music and Dramatic Art- ha encarnado a reconocidos personajes en el área del cine, televisión y teatro chileno, a lo que se suma su trabajo como guionista y director.

Desde su aparición en la película “Fuga” (2006), que marcó su entrada al cine, Castro ha participado en 22 películas, entre producciones nacionales e internacionales, siendo muy alabado por su talento actoral. Así, en 2019 llegó a ser el primer latino en obtener el Premio Starlight International Cinema Award en el Festival de Venecia, por su interpretación en “Blanco en blanco” (2019). Además, ha sido distinguido en España con el Premio Platino a la mejor interpretación masculina (2018) y a la mejor interpretación masculina de reparto (2021 y 2022).

Durante 2021, Castro fue homenajeado durante la 23ª versión del festival “Filmar en América Latina”, Ginebra, Suiza, donde fueron exhibidas las películas “Karnawal” (2020), “Los Perros” (2017), “Tengo Miedo Torero” (2020), y “Rojo” (2018), todas protagonizadas por el actor chileno.

Paulina García

Paulina del Carmen García Alfonsín o Paly García es una destacada actriz de cine, teatro y televisión nacional. Durante la última década ha ganado reconocimiento internacional a raíz de su trabajo en producciones nacionales, destacando su papel estelar en la película “Gloria” (2012). Este rol la hizo merecedora del Oso de Plata a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cine de Berlín 2013, y convirtiéndose en la primera actriz chilena en haber recibido el premio.

Entre las producciones audiovisuales en las que ha participado se cuentan “Casa de remolienda” (2007), “Cárcel de mujeres” (2008), y “Mis hermanos sueñan despiertos” (2021). Esta última cinta, dirigida por Claudia Huaiquimilla, está nominada a los premios Ariel en México.

Leonor Varela

Con sus estudios de actuación en École du Passage y el Conservatorio de París, la actriz y modelo chilena Leonor Varela Palma ha sido reconocida por haber participado en distintas series y películas estadounidenses, latinoamericanas y europeas.

Entre las producciones de las que ha sido parte, destacan “Blade II” (2002) de Guillermo del Toro, y la cinta mexicana “Voces inocentes” (2005), en la que Varela personificó a una de las protagonistas, y tras la cual fue nominada al Premio Ariel de Plata a la mejor actriz. Entre sus galardones se cuenta un premio APES (Chile) a la mejor actriz de Cine y un Imagen Award (EEUU) a la mejor actriz de soporte.

Aline Kuppenheim

Nacida en 1969 en Barcelona, España, Aline Kuppenheim Gualtieri ha sido ampliamente destacada por su carrera como actriz de teatro, cine y televisión chilenos. Su debut se dio con la exitosa teleserie chilena “Ellas por Ellas” de Canal 13, una de las 12 teleseries nacionales de la que ha participado como protagonista.

En la pantalla grande, la actriz ha sido parte del elenco de más de una decena de películas nacionales, entre las que se cuentan “Machuca” (2004), “Una mujer fantástica” (2017), y la reciente serie de Netflix “42 días en la oscuridad” (2022), que durante una semana se mantuvo entre los contenidos más vistos de la plataforma, acumulando casi 10 millones de horas vistas desde su estreno.

Kuppenheim ha sido reconocida con distintos galardones, como el premio Altazor en la categoría de mejor actriz de televisión, y el premio Pedro Sienna por mejor interpretación protagónica femenina.

Benjamín Vicuña

El reconocido actor Benjamín Vicuña Luco ha desarrollado su carrera durante los últimos 20 años principalmente entre Chile y Argentina. A lo largo de su trabajo ha participado de 25 producciones para la gran pantalla y 30 series de televisión. Sus papeles más destacados en los últimos años los ha desarrollado en “Pacto de Fuga” (2020), “El Bosque de Karadima” (2015), y la serie chileno–española “Inés del alma mía” (2020), un drama histórico basado en la novela de Isabel Allende que lleva el mismo nombre, y que fue distribuida por Amazon Prime.

El actor nacional ha sido reconocido con varios galardones nacionales a lo largo de su trayectoria como dos premios APES; dos Copihues de Oro; y cuatro premios Tv Grama. De igual modo fue premiado durante los New York Latin ACE Awards 2009, en la categoría de mejor actor de reparto por su participación en la producción española “Fuera de carta” (2008).