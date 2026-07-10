El programa beneficiará a 21 juntas de vecinos y organizaciones funcionales con financiamiento de hasta $5 millones para ejecutar proyectos de mejoramiento en espacios comunitarios de distintos sectores de la comuna.

La Municipalidad de Rancagua comenzó la entrega de los recursos del programa “Manito de Gato”, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales mediante el mejoramiento de sus sedes y espacios comunitarios.

En esta primera convocatoria, 21 juntas de vecinos y organizaciones funcionales fueron seleccionadas para recibir una subvención municipal, alcanzando una inversión total de $94.576.160. Los recursos permitirán ejecutar proyectos de hasta $5 millones, destinados a obras como cambio de pisos, mejoramiento de baños, recambio de puertas y ventanas, pintura, cierres, reparaciones y otras intervenciones que contribuyan a recuperar y mantener estos espacios.

Las iniciativas fueron evaluadas técnicamente por el Departamento de Vivienda y responden a necesidades planteadas por las propias organizaciones, priorizando mejoras que permitan contar con sedes más seguras, cómodas y funcionales para el desarrollo de reuniones, talleres, actividades recreativas y el trabajo comunitario.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que este programa busca entregar soluciones concretas a los barrios y fortalecer el rol que cumplen las organizaciones sociales.

“Las sedes sociales son el corazón de nuestros barrios. Aquí se reúnen los vecinos, funcionan clubes de adulto mayor, talleres, organizaciones juveniles y muchas iniciativas que fortalecen la vida comunitaria. Con ‘Manito de Gato’ estamos entregando una ayuda concreta para que estos espacios estén en mejores condiciones y sigan siendo lugares de encuentro para las familias de Rancagua.”

La máxima autoridad comunal agregó que “queremos seguir apoyando a quienes día a día trabajan por sus barrios. Sabemos que muchas veces pequeñas mejoras hacen una gran diferencia, por eso impulsamos este programa que permitirá recuperar espacios que pertenecen a toda la comunidad y que son fundamentales para seguir construyendo una ciudad más unida y participativa”.

A través del programa “Manito de Gato”, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la vida comunitaria, entregando herramientas concretas para que las organizaciones sociales continúen desarrollando su labor en espacios más dignos y adecuados para sus vecinos.