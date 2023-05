Matías Douglas, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, entrega algunas recomendaciones para llegar a la meta.

El próximo 14 de mayo se correrá la esperada Maratón de Santiago, y son muchas las personas que esperan con ansias poder correr nuevamente este desafío, en el que participarán cerca de 30 mil personas. Frente a este gran evento deportivo ¿sabemos cómo prepararnos?, ¿conocemos las claves para llegar con éxito a la meta?

Matías Douglas, fisiólogo deportivo, profesor de Educación Física y académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, comenta que es muy importante prepararse con anterioridad para correr la maratón.

“Un evento deportivo de esta magnitud se debe preparar con meses de anticipación, esto nos permitirá tener claridad en los tiempos de hidratación, de alimentación y en el tipo de calzado seleccionado, entre otras cosas. Si estamos preparados y conocemos nuestro cuerpo, nuestros tiempos de carrera y sus necesidades, correr la maratón será un agrado, no una tortura, entendiendo que una maratón es una prueba muy difícil, pero se puede hacer sin ningún problema”, explica el académico.

Los tiempos de preparación dependen de cada persona y de su habilidad de base, pero como mínimo una persona que quiera solamente completar el maratón como un desafío personal y sin pensar en el tiempo de la carrera, debe entrenar tres veces a la semana y, durante estos días, es recomendable que las actividades y rutinas sean variadas.

“Idealmente, se sugiere entrenar como mínimo tres veces a la semana, donde cada día se vean diferentes situaciones. Por ejemplo, un día puede hacer ruta, otro día un trabajo específico y otro día técnica de carrera. Así una persona tendrá la experticia y sus entrenamientos no serán tan monótonos”, agrega el especialista.

Por otra parte, se deben respetar los días de descanso previo a la maratón, los que dependen de la planificación deportiva. Siempre se busca que los días previos se realice una actividad para bajar la ansiedad, esto puede ser un trote más suave y de pocos kilómetros. Además de una alimentación rica en carbohidratos y sobre todo una adecuada hidratación. Por el contrario, se recomienda no aplicar hábitos o técnicas desconocidas a último minuto sin haberlas experimentado con anterioridad, como por ejemplo el uso de calzado nuevo, ropa o alimentos no adecuados para la ocasión, etc.

“Antes de la misma maratón hay que hacer un buen calentamiento, activar todo nuestro sistema realizando movimientos articulares y musculares de forma activa que permitan despertar completamente nuestro sistema cardio respiratorio, para terminar así exitosamente una buena carrera y experiencia deportiva”, concluye Matías Douglas, académico de la Escuela de Kinesiología UANDES.