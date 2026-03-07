La ministra Marcela de Orúe Ríos asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua en el marco de la ceremonia de Inauguración del Año Judicial 2026, ocasión en que el presidente (s) saliente, Ricardo Pairicán García, rindió cuenta pública de los principales hitos de la gestión 2025.

En la actividad participaron autoridades regionales, el Pleno de ministras y ministros; la Fiscalía Judicial, y miembros de la judicatura; además de relatores, administradores y funcionarias y funcionarios de tribunales, quienes se sumaron a la instancia de forma presencial y telemática.

La ministra de Orúe manifestó que “asumo con gran responsabilidad esta importante misión, comprometiéndome a seguir en la senda del trabajo colaborativo, la innovación, la vinculación con las instituciones y la comunidad, así como también impulsar medidas para continuar con el mejoramiento de la gestión de causas hasta su término”.

“Como presidenta de este tribunal de alzada he visto el esfuerzo y la entrega de todos a pesar de las limitaciones existentes en cuanto a recursos y presupuesto”, agregó.

“En ese sentido, durante mi gestión me enfocaré, en mejorar los procesos, tomar medidas para el término de causas en plazos razonables y mantener una constante coordinación y vinculación con la comunidad e instituciones de justicia. No debemos olvidar que el Poder Judicial es parte esencial de la sociedad y nuestra obligación es actuar siempre desde la transparencia y la probidad, junto con la entrega de una justicia libre de espacios de discriminación, oportuna y accesible”, expuso la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuenta Pública 2025

Durante la ceremonia, el ministro Ricardo Pairicán García presentó la cuenta pública correspondiente al año judicial 2025.

El año pasado ejerció la presidencia el ministro Pedro Caro Romero, quien estuvo en el cargo hasta octubre de 2025, tras ser nombrado a inicios de noviembre en el tribunal de alzada de Santiago. Posteriormente, el ministro Pairicán asumió la respectiva subrogancia.

En la instancia, se informó que se mantuvo la tendencia al alza en el ingreso de causas, registrándose un incremento del 2%, pasando de 10.613 en 2024 a 10.837 el año pasado. Sin embargo, a pesar de este incremento, hubo un aumento del 4% en el término de causas respecto del año pasado, dado que se resolvieron 10.402 procesos judiciales.

En ese sentido, una de las medidas instauradas con el fin de enfrentar el aumento de ingresos, fue la instauración de la Cuarta Sala Extraordinaria, que se abocó durante 4 meses principalmente a la revisión de causas civiles de 2024, resolviendo cerca de 230 causas.

A nivel general, en 2025 se presentaron 53.697 escritos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, 3.122 más que en 2024, los que en promedio tuvieron respuesta en un plazo máximo de 2 días.

En tanto, el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales tuvo un incremento en la gestión de notificaciones pasando de 67.831 en 2024 a 77.970 el año pasado, de las cuales el 99% fueron tramitadas en un lapso inferior a 5 días.

Además, la Unidad Especializada de Liquidaciones efectuó el 99.9% de las liquidaciones de pensiones de alimentos solicitadas por los juzgados con competencia en Familia, las que llegaron a un total de 373.873 realizadas. En cuanto a los tiempos de respuesta de las liquidaciones manuales y automáticas, estos alcanzaron un promedio menor a 3 días.

“Estas acciones y resultados constituyen un motivo de gran satisfacción para nuestra Corte de Apelaciones, dado que los esfuerzos diarios están orientados a entregar un servicio judicial de calidad y oportuno, en línea con las expectativas de la ciudadanía respecto del Poder Judicial”, señaló en su discurso el ministro Ricardo Pairicán.

Agregó que “durante 2025 se realizaron visitas a todos los tribunales de la jurisdicción con el foco en la gestión y el servicio judicial, por lo que a través del diálogo con magistradas, magistrados, administradores y funcionarios conocimos y entregamos respuesta a los requerimientos, según la necesidades y realidades de cada unidad judicial. Siempre debemos recordar que estos tribunales son el primer contacto de la comunidad con el Poder Judicial, por lo que se deben realizar todas las acciones necesarias para potenciar una atención eficiente, oportuna y transparente”.

“En el marco de investigaciones de alta complejidad y el cambio de paradigma que esto implica en el abordaje de estos procesos judiciales, la Corte de Apelaciones de Rancagua suscribió un protocolo de seguridad con la Fiscalía Regional, la Defensoría, el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua con el fin potenciar la coordinación previa para evitar situaciones de riesgo que puedan afectar a los intervinientes, funcionarios, magistrados y público en general”, manifestó el presidente saliente del tribunal de alzada.

Finalmente, señaló que “quiero destacar la importancia del trabajo en equipo y el compromiso por el buen servicio y mejoramiento constante de todas y todos, lo que hizo posible llevar adelante todas las acciones relatadas en esta cuenta pública.

Todos y todas muestran a diario un marcado profesionalismo y compromiso con la entrega de un servicio judicial de calidad, oportuno, transparente y accesible para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región”.