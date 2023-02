En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, este 17 de febrero, la ejecutiva explica que la cadena de casinos ha ayudado a más de 700 personas en su lucha contra la adicción al juego.

-Según el Cuarto Estudio de Prevalencia impulsado por la Corporación de Juego Responsable y la Universidad Andrés Bello, en 2022 el 8,3% de la población del Gran Santiago estaba en situación de juego problemático.

Santiago, 17 de febrero de 2023.– Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Juego Responsable, la cadena de juegos Dreams informó que continúa con su política de combatir la adicción al juego y reportó que durante el año pasado apoyó a más de 700 personas que presentaban problemas de ludopatía.

Instituido gracias a un convenio de la Unesco, la referida jornada será conmemorada este 17 de febrero en las siete unidades que posee la cadena en Chile. Cabe señalar que el Juego Responsable está incorporado como política de Dreams desde que abrió sus salas de juego, hace 15 años.

En el marco de la simbólica fecha, la gerenta corporativa de Juego Responsable de Dreams, Mariela Huenchumilla, recordó la coyuntura en que se encuentra actualmente la materia en Chile, a propósito de la irrupción de los casinos on line: “No basta con que se proponga un proyecto de ley para legalizar las apuesta en línea: el gobierno debe impedir hoy que las plataformas accedan a niños, niñas, adolescentes y personas adictas al juego. Cada día que pasa es vital en la prevención de la ludopatía y el cuidado de la salud mental”.

¿Qué es?

Esta iniciativa se define como una serie de prácticas y recomendaciones con el fin de entender y comprender de manera efectiva los juegos de suerte y azar como una alternativa de esparcimiento y entretenimiento. Eso implica una decisión informada y educada por parte de los clientes, evitando que se ponga en riesgo su salud mental junto con aprender a utilizar de forma controlada su dinero y su tiempo.

La gerenta corporativa de Juego Responsable de Dreams, Mariela Huenchumilla, quien fue capacitada en Estados Unidos en esta materia, explica que para lograr dicho objetivo se han establecido algunas prácticas y recomendaciones. Estas consisten en jugar solo con el dinero que uno se pueda permitir gastar, nunca pensar en el juego como una fuente de ingresos o inversión, tomar descansos regulares mientras se juega, controlar tiempos de juego y no jugar si uno se encuentra molesto, deprimido o bajo efecto de alcohol o drogas.

Según el Cuarto Estudio de Prevalencia impulsado por la Corporación de Juego Responsable y la Universidad Andrés Bello, en 2022, el 8,3% de la población del Gran Santiago estaba en situación de juego problemático. El mismo estudio señalaba, en su versión 2018, que dicho segmento llegaba solo al 2,2%.

“El tipo de apoyo que más solicita la gente que está con un problema grave de ludopatía es generar el procedimiento de autoexclusión, es decir, pedir que no la dejen entrar más a una sala de juego”, afirma Mariela Huenchumilla. Agrega que si a una persona le da un ataque de ansiedad mientras está en una sala de juego, existe personal especializado que se acerca a ella para prestarle ayuda. “Lo primero es retirarla del lugar y llevarla a una habitación apartada para tranquilizarla. La idea es tenerla en un ambiente cómodo e íntimo para que el proceso sea más amable y lo menos invasivo posible”, agrega.

Deuda de Estado

Huenchumilla asegura que existe una deuda del Estado al no reconocer la ludopatía como un asunto de salud pública, ya que aquellas personas que la padecen no son amparadas por el sistema de salud chileno.

Pese a los esfuerzos de Dreams por proteger a los jugadores de los efectos nocivos del juego no controlado, aún existe un universo que opera fuera de la ley chilena, como los juegos de casino online y entidades no autorizadas, que no tienen ningún tipo de fiscalización. “El juego ilegal atenta contra la salud de las personas que tienen algún nivel de adicción. y cada día que pasa sin regular los juegos on line aumentan los ludópatas”, asegura la ejecutiva.

Dreams, primer casino de A. Latina certificado en Juego Responsable

Tras un proceso exhaustivo de revisión que demoró ocho meses, Dreams logró obtener su certificación en juego responsable el año 2021 por parte de la Global Gambling Guidance Group (G4). Esta entidad certificadora –con sede en Países Bajos– busca minimizar el impacto del juego problemático, con altos estándares de protección e información hacia los asistentes a las salas de juego.

Para lograr la certificación, G4 realizó una profunda revisión de distintas áreas de Dreams, tales como RR.HH., Seguridad, Operación, Marketing y Legal. A modo de ejemplo, en el caso de Marketing se revisó la presencia de relojes en las salas de juego para que la gente tuviera noción del tiempo. En el caso de RR.HH., se revisaron las capacitaciones y cursos dictados a través de los años y las políticas internas de prevención de juego responsable. Además, se realizó una capacitación on line a toda la compañía en aspectos relevantes en materia de juego responsable y se formaron Consejeros de Juego Responsable dentro de la empresa.