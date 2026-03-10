Las obras se desarrollarán en Villa Araucaria y Villa Torino, donde se intervendrán terrenos actualmente en desuso para habilitar zonas con juegos inclusivos, iluminación y mobiliario urbano.

Rancagua, marzo 2026.- La Municipalidad de Rancagua avanzará en la recuperación de espacios públicos en el sector norte de la comuna, específicamente en Villa Araucaria y Villa Torino, con proyectos que permitirán transformar zonas actualmente deterioradas en nuevas áreas verdes y recreativas para la comunidad.

Las iniciativas consideran la intervención de más de 661 metros cuadrados, donde se habilitarán espacios con mobiliario urbano, iluminación LED, paisajismo con especies arbóreas y arbustivas, sistema de riego y recorridos accesibles mediante veredas de hormigón. Además, uno de los proyectos contempla la instalación de un juego modular inclusivo con piso de caucho, pensado principalmente para el uso de niños y niñas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia de recuperar estos lugares para fortalecer la seguridad y la vida de barrio.

“Como municipio estamos comprometidos con recuperar espacios que durante mucho tiempo han estado deteriorados. Queremos transformarlos en lugares seguros, iluminados y pensados para que las familias puedan reunirse, compartir y disfrutar de su entorno”, señaló la autoridad comunal.

Las obras se enmarcan en iniciativas de recuperación urbana que buscan mejorar la calidad de vida en los barrios y devolver a los vecinos espacios públicos para el encuentro y la recreación.

Los proyectos cuentan con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y del municipio, con una inversión total cercana a los 88 millones de pesos.