Durante siete días, la Medialuna Monumental se transformó en el principal panorama invernal de la región, reuniendo a miles de familias en torno a la nieve, el deporte, la cultura, el emprendimiento y una variada programación gratuita organizada por la Municipalidad de Rancagua.

Con una masiva participación ciudadana culminó este miércoles 1 de julio el Parque de Nieve de Invierno Vivo, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rancagua que congregó a más de 15 mil personas en la Medialuna Monumental. Durante siete días, niños, niñas, jóvenes y adultos disfrutaron de una experiencia única con nieve, un gran tobogán y una completa programación de actividades pensadas para toda la familia.

Además de las atracciones invernales, el evento ofreció presentaciones artísticas, música en vivo, talleres deportivos, espacios recreativos para la comunidad, una feria de emprendedores y una variada oferta gastronómica a través de food trucks, consolidándose como uno de los principales panoramas de las vacaciones de invierno en la ciudad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el positivo balance de la iniciativa y agradeció la masiva respuesta de la comunidad. “Estamos muy contentos de cerrar una nueva edición de Invierno Vivo con miles de familias disfrutando de este espacio. Más que un Parque de Nieve, fue un encuentro para la ciudad donde la cultura, el deporte, nuestros artistas, los emprendedores y la entretención familiar fueron protagonistas. También quiero agradecer el compromiso de nuestros funcionarios municipales, quienes trabajaron intensamente para que cada jornada se desarrollara de manera segura y con una organización impecable”.

Uno de los momentos más recordados fue la alegría de los niños y niñas al deslizarse por el gran tobogán de nieve, una atracción que se convirtió en el símbolo de esta edición y permitió que muchas familias vivieran por primera vez una experiencia invernal de estas características, fortaleciendo además el encuentro y la vida en comunidad.

Con el exitoso cierre de Invierno Vivo, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades gratuitas y de calidad para las familias, promoviendo el uso de los espacios públicos y generando instancias que fortalezcan la recreación, la cultura y la identidad de la comuna.