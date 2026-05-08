El operativo desarrollado en el sector centro contempló controles migratorios, vehiculares y de identidad, además de una detención por orden vigente.

En el marco de una nueva jornada de fiscalización mixta orientada a la prevención del delito, equipos de Seguridad Pública Municipal de Rancagua, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron diversos operativos de control en el sector centro de la comuna.

Durante el despliegue se efectuaron 68 controles migratorios a personas extranjeras, 52 controles vehiculares y 77 controles de identidad preventivos. Además, se cursaron 12 infracciones de tránsito y una persona fue detenida por mantener una orden vigente.

Estas acciones buscan fortalecer el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones y contribuir a una mayor seguridad para las vecinas y vecinos de Rancagua.