La intervención, desarrollada junto a Carabineros, contempló patrullajes preventivos, verificaciones de identidad y revisión de vehículos.

Con el propósito de fortalecer la seguridad y la prevención del delito, el equipo municipal de Seguridad Pública se desplegó en una nueva ronda focalizada del programa Somos Barrio, en coordinación con Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales. La acción se concentró en las poblaciones Baltazar Castro, Manuel Rodríguez, Costas del Sol y sectores aledaños.

Durante el despliegue se efectuaron más de 30 procedimientos preventivos, entre ellos verificaciones aleatorias de identidad y revisión de vehículos, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y reforzar la presencia de los equipos en terreno.

Como resultado del trabajo coordinado, una persona fue aprehendida por infracción a la Ley 20.000, vinculada a delitos asociados a drogas.

Desde el Municipio de Rancagua destacaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente orientada a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos, promoviendo espacios más seguros mediante el trabajo conjunto entre la comunidad, los equipos municipales y las policías.