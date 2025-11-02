El Parque Comunal se transformó en el punto de encuentro para la celebración del aniversario 282 de la ciudad, con una jornada marcada por la música, la convivencia y el disfrute en comunidad.

Más de 30 mil familias rancagüinas disfrutaron de un evento que contó con presentaciones de artistas locales y de reconocidos músicos nacionales, ofreciendo un espectáculo de alto nivel para el público asistente.

La actividad incluyó además una amplia zona gastronómica, cervecerías y coctelerías, emprendimientos locales y un sector de juegos para todas las edades, promoviendo espacios seguros de recreación y apoyo a la economía local.

“Viva el Parque” se consolidó como una celebración abierta, diversa y familiar, que puso en valor la cultura, el encuentro ciudadano y el orgullo por la ciudad.