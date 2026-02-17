Los proyectos corresponden a dos iniciativas habitacionales en Doñihue y Rengo, cuyo desarrollo se iniciará en 2026, con ejecución a cargo de Grupo Cintac y financiamiento sostenible de Banco Bci, combinando construcción industrializada e innovación con foco social.

Santiago, 17 febrero de 2026. Un total de 415 familias de las comunas de Doñihue y Rengo, en la Región de O’Higgins, podrán acceder a viviendas sociales definitivas de alto estándar. La acción se puede completar gracias a una propuesta conjunta de impacto social y sostenibilidad, financiada por Banco Bci, mediante la aprobación de un crédito sostenible orientado a iniciativas con foco social, y ejecutada por Grupo Cintac a través de su unidad de negocios modulares, Promet.

Los proyectos, que consideran 156 viviendas en Doñihue y 259 en Rengo, comenzarán su ejecución a partir de 2026 y fueron adjudicados durante el segundo semestre de 2025 por Grupo Cintac. Las iniciativas se desarrollan en coordinación con los municipios de ambas comunas, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de O’Higgins y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como parte de los esfuerzos por avanzar en la reducción del déficit habitacional en la región.

Desde el ámbito de la construcción, uno de los principales atributos de estas viviendas es el uso de construcción industrializada, basada en módulos tridimensionales fabricados en planta y ensamblados en obra, lo que permite reducir los plazos de construcción en hasta un 40%, disminuir de forma significativa los residuos y el consumo de agua, y mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores. Gracias a este sistema, cada vivienda puede montarse en tan solo dos horas, acelerando de manera concreta el acceso de las familias a una solución habitacional definitiva.

“El desafío habitacional requiere soluciones concretas, rápidas y responsables. La construcción industrializada nos permite responder con menor impacto ambiental y plazos mucho más acotados, pero sin sacrificar calidad. En Grupo Cintac nuestro compromiso es entregar viviendas confortables y de alta eficiencia energética, que mejoren realmente la calidad de vida de las familias, dando certeza y dignidad. Es por esto que, esperamos continuar explorando y fortaleciendo este tipo de asociaciones, y así robustecer el ecosistema de la construcción industrializada”, señaló Vicente Smith, gerente general de Grupo Cintac, destacando el valor social y territorial de este tipo de iniciativas en ambas comunas.

Por otro lado, el financiamiento otorgado por Banco Bci, a través de una línea de financiamiento sostenible por $10.000 millones, permitió viabilizar este año, ambos proyectos habitacionales con impacto social y criterios ambientales definidos, facilitando su desarrollo y proyección en el tiempo.

Al respecto, José Luis Figueras, Gerente de Banca Corporativa de Bci, afirmó que “impulsar proyectos habitacionales con foco social y sostenible es fundamental para contribuir al desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de las comunidades, especialmente en regiones donde el acceso a la vivienda sigue siendo una necesidad urgente. En ese contexto, buscamos apoyar y aprobar iniciativas que aporten de manera concreta al cumplimiento de las metas sociales que Chile se ha propuesto”.

Desde ambas organizaciones coincidieron en que esta experiencia demuestra cómo la articulación entre el sector financiero y la industria de la construcción, junto con el trabajo coordinado con actores públicos, puede traducirse en una respuesta efectiva, sostenible y escalable al desafío del acceso a la vivienda en Chile.