El despliegue, realizado en el sector oriente, permitió reforzar las acciones de prevención y fiscalización en la ciudad.

La Municipalidad de Rancagua, a través de su equipo de Seguridad Pública, desplegó un nuevo operativo preventivo desarrollado junto a Carabineros en el sector oriente, como parte del Plan Calles Sin Violencia. La acción tuvo como objetivo fortalecer la presencia en el territorio y contribuir a la seguridad de las vecinas y vecinos.

Durante la jornada se realizaron un total de 85 controles preventivos, correspondientes a 70 controles de identidad y 15 controles vehiculares.

Como resultado del operativo, además, se cursaron dos infracciones por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y se concretó la detención de una persona que mantenía una orden de detención vigente.

Desde la Municipalidad de Rancagua se continuará impulsando este trabajo coordinado con Carabineros y las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública, fortaleciendo las labores preventivas y de fiscalización para recuperar los espacios públicos y entregar mayor tranquilidad a la comunidad.