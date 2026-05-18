Es su primer acercamiento a la vida universitaria, los y las jóvenes participaron de sendas actividades de los programas PACE y Propedéutico, que les permitirán programar su futuro en la Educación Superior.

Más de 800 jóvenes de liceos públicos de la Región se dieron cita en la Universidad de O’Higgins (UOH) para comenzar a construir su camino hacia el sueño universitario, en una jornada marcada por la ceremonia de inauguración del Programa Propedéutico -realizada en el auditorio del Campus Rancagua con la participación de estudiantes, docentes y apoderados/as de distintos establecimientos educacionales- y las primeras clases del programa PACE que también se desarrollan en el recinto.

Para la Rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri Amar, la jornada es una muestra palpable del lazo que la UOH está construyendo permanentemente con la región y sus distintos territorios. “Es muy bonito ver todo el campus lleno de estudiantes de nuestro sistema escolar de la región. Nos da alegría y esperamos que esto se repita todos los sábados. Refleja la necesaria articulación que debe existir entre los diferentes niveles formativos, ya que nos permite diseñar mejor nuestros programas, fortalecer la educación secundaria, y -en definitiva- es un ciclo que trae muchos beneficios para todos”.

El Propedéutico es una vía de Admisión Especial que no considera el puntaje obtenido en la Prueba PAES y valora la trayectoria escolar y la participación en clases del programa. Por su parte, el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) es una política pública que busca garantizar el acceso equitativo a la Educación Superior para estudiantes de enseñanza media, especialmente de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad.

Karla Moreno Matus, directora de Inclusión y Acompañamiento Académico UOH, explicó que la jornada del pasado sábado 16 de mayo la UOH tuvo “la inauguración del programa Propedéutico junto a apoderados, familia, estudiantes y establecimientos educacionales de distintas comunas, que permitirá a los estudiantes durante 17 sábados, y en la semana también, trabajar distintas habilidades para el acceso a la Educación Superior, en las líneas de matemática, lenguaje y gestión personal. En paralelo también se realizaron las clases de formación académica del programa PACE, con 50 establecimientos adscritos, lo que significa 850 estudiantes que están viniendo al campus universitario a distintas actividades académicas, pensando en el acceso, permanencia y posterior titulación de jóvenes que son de la región y que el día de mañana van a aportar al desarrollo del país y nuestro territorio”.

Propedéutico UOH

Gisela Silva Orellana, docente y coordinadora de ciclo de la enseñanza media del Colegio Las Américas, se mostró muy contenta por la invitación de participar del propedéutico UOH 2026. “Ha sido una instancia súper motivadora para nuestros estudiantes y también ha servido para que quienes ya han egresado de nuestro colegio estén estudiando acá en carreras universitarias. Me encanta que exista este programa en la región, era algo que pedíamos, ya que nos entrega más oportunidades”, destacó.

Asimismo, Verónica Rojas, apoderada del Colegio Sixto Méndez Parada de Graneros, quien tiene un hijo en tercer año medio, se mostró muy feliz por la oportunidad que le entrega la Universidad de participar del propedéutico. “Tenemos harta esperanza en que él llegue a la UOH en el futuro, que se adapte a la vida universitaria, que es bien exigente, y que esta experiencia lo ayude a enfrentar todas las complicaciones que conlleva la universidad”, puntualizó.

Por su parte, Antonela Méndez, estudiante del Colegio Diego Portales de Machalí explicó que participar del propedéutico “es una buena oportunidad para mí y para lo que me viene a futuro. Quise aprovechar esta oportunidad para mejorar en matemáticas, que me cuesta mucho. Actualmente estudio técnico en contabilidad, y quiero seguir una carrera en algo relacionado. Podría ser Ingeniería comercial o la carrera de contabilidad también acá en la UOH”, finalizó.

Programa PACE

Estudiantes de 41 liceos de la región participaron también en la jornada del sábado asistiendo a sus primeras clases del Programa PACE. Vicente Barrera, del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, aseguró que “se me han hecho súper interesantes y entretenidas, sobre todo por lo que nos van a servir a futuro”. Asimismo, Claudia Carrasco, del Liceo José Victorino Lastarria de Rancagua, señaló que su participación ha sido “súper gratificante, sobre todo por los profesores que han sido muy amables en todo aspecto. Espero seguir enriqueciendo mis conocimientos, ya que además nos sirve para fortalecer las clases que tenemos normalmente en el liceo”.

Cabe destacar que la Universidad de O’Higgins tiene una fuerte identidad territorial: el 96% de sus estudiantes proviene de la región y el 88% eligió a la UOH como primera preferencia, además que el 89% de los titulados de la casa de estudios actualmente trabaja en las diversas comunas del territorio.