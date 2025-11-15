El Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, explicó además el proceso de constancias excusatorias por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, única excusa que debe realizarse en Carabineros.

Amplio despliegue realizará Carabineros de la Zona O’Higgins en toda la región, para que el proceso eleccionario que se desarrollará el próximo domingo 16 de noviembre, sea tranquilo y seguro.

Al respecto el Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, señaló que “a nivel nacional se desplegarán más de 23 mil Carabineros, mientras que en la Región serán aproximadamente 850 efectivos policiales, que permanecerán con presencia activa en el perímetro exterior de todos los locales de votación para que la comunidad participe en estas elecciones presidenciales y parlamentarias con confianza y normalidad”, dijo durante la última reunión de coordinación realizada en el Estadio El Teniente de Rancagua, junto al Delegado Presidencial, Fabio López; el Ejército, Servel y alcalde de Rancagua, entre otras autoridades.

Explicó que “Carabineros está trabajando desde hace varias semanas, participando en una serie de reuniones previas con todas las autoridades para trabajar en las coordinaciones generales y temas más específicos, debido a que la institución está a cargo de la custodia de material electoral, así como la escolta y traslado de los votos a los recintos de votación”.

En ese sentido, la máxima autoridad de Carabineros en O’Higgins enfatizó que “se han planificado servicios territoriales preventivos para tener presencia en los 158 locales de votación en la región y prestar el apoyo necesario a la comunidad para que este proceso se desarrolle con normalidad”.

En esa línea, el general Bohle Guichacoi explicó que además se cuenta con el personal necesario para acoger en las unidades territoriales las constancias excusatorias por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, única excusa que debe realizarse en Carabineros. Explicó que “este trámite se debe iniciar en la Comisaría Virtual que entregará un código alfanumérico para posteriormente ser validado presencialmente en la Unidad territorial”.