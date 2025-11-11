Debido al éxito de ventas que ha tenido del primer show anunciado para este 2025 en Chile, Melendi sumó una segunda presentación para el próximo 14 de noviembre, la que se suma a la fijada para el 15, donde cantará todos los clásicos y grandes éxitos que han marcado su carrera, con la misma simpatía y cercanía que siempre ha tenido con el público chileno. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Luego del abrumador éxito obtenido durante el 2024 y la alta demanda de sus fanáticos de distintos países que no lo pudieron ver en vivo, el cantante regresa este año con una nueva gira con la que recorrerá Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Panamá y Costa Rica, donde sus fans podrán corear todos los himnos que han traspasado varias generaciones.

En esta gira, Melendi reinterpretará parte del repertorio de sus primeros discos e incluirá canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años y, por supuesto, sus éxitos más emblemáticos como “Caminando por la Vida”, “Tu Jardín con Enanitos”, “Un Violinista en tu Tejado”, “Cheque al Portamor”, entre otros.

Una conmemoración como ésta, no podía quedarse en 10 únicas ciudades y la celebración se extenderá por todo el territorio nacional y dará el salto para Latinoamérica.

COORDENADAS:

Viernes 14 y sábado 15 de noviembre

21.00 horas

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmastert.cl y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos.