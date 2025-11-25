Patrullajes constantes, vigilancia reforzada y monitoreo continuo marcaron una jornada segura y coordinada en el sector.

La Municipalidad de Rancagua implementó este domingo un exitoso operativo especial para resguardar el Memorial de los 16, en el marco de la jornada deportiva de alta convocatoria que tuvo lugar en el Estadio Codelco El Teniente. El despliegue respondió a la necesidad de proteger este espacio de profundo significado para la comunidad, considerando el alto flujo de asistentes que se registró durante el evento.

Durante toda la jornada, el equipo municipal de Seguridad Pública mantuvo vigilancia permanente, patrullajes preventivos y monitoreo continuo en el sector, medidas que permitieron resguardar adecuadamente el memorial y su entorno. El operativo incluyó coordinación con Carabineros, puntos de observación estática y diversos apoyos logísticos que facilitaron un trabajo ordenado y eficaz.

Las acciones implementadas dieron resultados positivos y permitieron que la actividad se desarrollara con normalidad, en un ambiente seguro y respetuoso. El municipio destacó que iniciativas como esta refuerzan el compromiso de la ciudad con sus espacios de memoria y con las familias que recuerdan a los hinchas fallecidos en 2013.

Finalmente, la administración comunal valoró el comportamiento responsable de la comunidad y señaló que la protección del patrimonio emocional de Rancagua fue una tarea compartida que se cumplió de manera ejemplar durante la jornada.