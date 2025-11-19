Entradas a la venta por Ticketmaster, desde el viernes 21 de noviembre a las 12:00 del mediodía.

Miguel Bosé, el camaleónico cantante y compositor, considerado uno de los artistas hispanos más influyentes del mundo, anuncia con gran emoción la llegada de su “IMPORTANTE TOUR” a Sudamérica y Centroamérica, un espectáculo intenso, íntimo y profundamente conmovedor. El turno de Gran Arena Monticello será el domingo 1 de marzo, desde las 19.00 horas, y las entradas se pondrán a la venta el viernes 21 de noviembre por Ticketmaster, desde las 12.00 del mediodía.

Tras años de espera, Bosé regresó a los escenarios con un show que sacude el corazón y conecta con cada espectador de manera única. Su imponente presencia, acompañada de una puesta en escena del más alto nivel, sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo intacto el amor de sus seguidores más fieles.

“IMPORTANTE TOUR” es mucho más que un concierto: es una experiencia única del mundo del artista. Una apuesta muy sensorial donde la música, coreografía, iluminación y sonido se funden con la elegancia y fuerza que ya le conocemos. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un viaje vibrante y muy personal, donde Bosé transforma cada canción en un momento inolvidable.

Temas emblemáticos como “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy”, “Amiga” y muchos más forman parte de un repertorio que trasciende generaciones y que se convierte en el soundtrack de vida de cada asistente.

La Gira:

Los escenarios que ya han sido testigos de esta gira dan fe de la magia y el fervor que despierta Miguel Bosé. Miles de personas se han reunido para cantar, emocionarse y vivir de cerca un espectáculo que rompe fronteras y se prepara ahora para conquistar Centroamérica. La gira ya ha visitado España y México, próximamente llegará a Estados Unidos, y en 2026 dará inició su esperado recorrido por Sudamérica y Centroamérica, llevando la intensidad, el arte y la magia de Bosé a cada escenario.

COORDENADAS:

Domingo 1 de marzo.

19.00 horas.

