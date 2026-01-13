La institución informa la contratación de un nuevo defensa para el plantel profesional de cara a los desafíos de la temporada 2026.

Rancagua, 13 enero 2025.- O’Higgins FC informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general, que ha alcanzado un acuerdo formal para concretar la contratación de un nuevo defensa para nuestro plantel profesional de cara a los desafíos de la temporada 2026.

Se trata de Miguel Brizuela, defensa argentino de 29 años de edad y 1,82 metros de estatura, quien llega a O’Higgins de Rancagua luego de jugar en el Club Atlético Tucumán de la Primera División del Fútbol Argentino.

La carrera del futbolista oriundo de la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires, comenzó en las fuerzas básicas del Club Atlético Vélez Sarsfield, equipo con el que debutó en el profesionalismo en el año 2019 y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. En el 2024 fue cedido a préstamo a Instituto Atlético Central Córdoba y durante la temporada 2025 defendió los colores del Club Atlético Tucumán.

Miguel Brizuela llega al Capo de Provincia con contrato hasta fines de la temporada 2027. Como institución, deseamos todo el éxito a Miguel en esta nueva etapa de su carrera profesional, desde hoy, vistiendo y defendiendo la camiseta celeste de O’Higgins de Rancagua

¡Bienvenido! ¡Vamos por un gran 2026 junto al Capo de Provincia!