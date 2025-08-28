Con una alta participación ciudadana, el centro de Rancagua se transformó en escenario de diversas actividades en el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.

La jornada contempló múltiples espacios con estaciones patrimoniales, cuentacuentos, biblioteca, pintacaritas, juegos y presentaciones culturales, los cuales reunieron a miles de familias en un ambiente marcado por el aprendizaje, la historia y la recreación.

Niños, niñas y adolescentes participaron activamente en cada uno de los puntos habilitados, recordando que el patrimonio no solo se preserva, sino que también se vive, se comparte y se transmite a las nuevas generaciones. La convocatoria masiva consolidó esta fecha como un hito cultural y familiar en la ciudad.