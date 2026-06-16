La iniciativa impulsada por el municipio congregó a aficionados de distintas comunas en una entretenida jornada marcada por el deporte, la convivencia y el encuentro ciudadano.

Rancagua se transformó este sábado en el principal punto de encuentro para los amantes del fútbol y el coleccionismo. La Plaza de Los Héroes recibió a miles de familias que llegaron desde distintos sectores de la comuna y de la región para participar en el Cambiatón de Láminas del Mundial 2026, actividad organizada por la Municipalidad de Rancagua junto a diversos colaboradores.

Durante toda la jornada, niños, jóvenes y adultos compartieron en torno a una tradición que cada cuatro años reúne a fanáticos de todas las edades: completar el álbum de la Copa del Mundo. El ambiente familiar y el entusiasmo de los participantes marcaron una actividad que llenó de vida el corazón de la ciudad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró el éxito de la iniciativa y destacó la importancia de generar instancias de encuentro para la comunidad. “Estamos muy felices por la gran respuesta de la ciudadanía. Ver nuestra Plaza de Los Héroes llena de personas compartiendo, disfrutando y ocupando los espacios públicos demuestra que cuando impulsamos actividades pensadas para las familias, la comunidad responde”.

Además del intercambio de láminas, los asistentes pudieron disfrutar de una serie de actividades recreativas y deportivas. Entre los principales atractivos destacaron un álbum gigante dedicado a la Generación Dorada de la Selección Chilena de 2014, la firma de camisetas junto a históricos jugadores de O’Higgins, concursos, premios y diversas sorpresas preparadas para los participantes.

La jornada también incluyó la transmisión del encuentro entre O’Higgins y Coquimbo Unido en una pantalla gigante, permitiendo que los asistentes compartieran la pasión por el fútbol en un ambiente seguro y familiar.

La actividad contó con el apoyo de Caza del Libro, principal colaborador de la iniciativa, además de Panini Rancagua, Dunkin, McDonald’s, Coca-Cola, Lado Creativo y Comercio Seguro, quienes contribuyeron al éxito de una jornada que reafirmó a Rancagua como una ciudad activa, participativa y comprometida con la vida comunitaria.