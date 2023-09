El ganador, un extranjero avecindado en Chile hace más de 25 años, logró la codiciada escalera real y obtuvo un premio por $69.890.000. “Me va muy bien en mi profesión como cirujano dentista, no me puedo quejar, pero siempre viene bien un dinero inesperado y más aún en una fecha tan especial como son las Fiestas Patrias”.

Así reaccionó Ismail Laji con una escalera real en una partida de póker en Casino Monticello en la que ganó un increíble premio superior a $69 millones en medio de un ambiente festivo y alegre. “Estoy muy tranquilo, partí a depositar la plata al banco, no tengo grandes necesidades en realidad, pero quiero cuidar el dinero y ver si hago algo”.Laji, quien llegó hace 27 años a nuestro país y que visita con poca frecuencia los casinos de juego, cuenta que hace un par de meses estuvo cerca de ganar un premio por $130 millones.

Pese a la oportunidad, siguió con su vida normal y asistió a Monticello ese sábado 16 de septiembre como cualquier visita de las que hace, es decir, con la expectativa de pasar un buen rato. “Es primera vez que tengo un premio de este tamaño, antes había obtenido algunos, pero más pequeños. Ahora, bajé la velocidad de mis emociones y puse la plata en el banco antes de tomar cualquier decisión sobre mis $69 millones”, acota.Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, sostiene: “Constantemente estamos premiando a nuestros visitantes. Estamos muy contentos de entregar un premio de esta magnitud que se suma a otros que hemos tenido durante este año. Invitamos a que la gente venga a pasarla bien porque la suerte puede tocar a cualquier persona en cualquier minuto en Casino Monticello”.