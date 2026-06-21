El nuevo conjunto habitacional, emplazado en el sector La Palma Grande, incorpora viviendas adaptadas a distintas necesidades familiares, áreas verdes y espacios recreativos, consolidando una solución habitacional definitiva para sus habitantes.

Rancagua, 19 de junio de 2026. Sesenta familias de Rancagua recibieron las llaves de sus nuevas viviendas correspondientes al proyecto habitacional Villa Los Guindales, iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Programa de Habitabilidad Rural (DS N°10), que representó una inversión superior a las 79 mil UF y que permitirá mejorar la calidad de vida de vecinos del sector La Palma Grande.

El proyecto beneficia a integrantes del Comité de Vivienda Los Guindales, organización conformada hace aproximadamente 16 años, cuyos socios adquirieron el terreno donde actualmente se emplaza el conjunto habitacional, en un predio de 29 mil metros cuadrados.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, valoró la perseverancia de las familias y el trabajo desarrollado por los dirigentes para sacar adelante la iniciativa. “Este proyecto refleja lo que busca el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es entregar soluciones habitacionales de calidad, en barrios con espacios comunes y con una respuesta definitiva para las familias. Una vivienda debe representar una solución y no un problema” indicó.

Por su parte el seremi de Gobierno, Matías Riveros, destacó el compromiso del Ejecutivo con el acceso a la vivienda propia. “Como Gobierno estamos muy contentos de acompañar este importante hito para las familias de Villa Los Guindales. Este también es un compromiso del Presidente José Antonio Kast, reconociendo el trabajo que durante años realizaron los comités y las familias para alcanzar este objetivo. Hoy comienzan una nueva etapa con la tranquilidad y seguridad que entrega la casa propia”, señaló.

El conjunto habitacional considera infraestructura comunitaria y espacios destinados al esparcimiento de sus habitantes. En total, dispone de 2.598 metros cuadrados de áreas verdes y más de 500 metros cuadrados de áreas recreativas equipadas con juegos infantiles y máquinas de ejercicios.

El presidente del Comité de Vivienda Los Guindales, Esteban Contreras, señaló que “este logro no pertenece a una directiva ni a una persona en particular. Este triunfo pertenece a todos. Cuando una comunidad permanece unida y el esfuerzo es compartido, no existen obstáculos imposibles de superar”.

En tanto, la beneficiaria Rosana Cortés, valoró la concreción del proyecto y afirmó que “tener la casa propia es un sueño para cada familia. Estamos felices y agradecidos por este logro, porque un hogar es lo primordial para nuestras familias”.

La entrega de Villa Los Guindales forma parte del trabajo que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para avanzar en soluciones habitacionales definitivas y promover el acceso a la vivienda propia. En esa línea, el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha reafirmado su compromiso con una política habitacional orientada a fortalecer el acceso de las familias a una vivienda de calidad y a la construcción de un patrimonio que otorgue mayor estabilidad y proyección para las futuras generaciones.