La intervención transformó áreas históricamente subutilizadas en un nuevo polo recreativo, social y deportivo para más de 500 viviendas del sector.

Machalí, 26 de enero 2026. Con la participación de autoridades locales, dirigentes vecinales y la comunidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de O’Higgins inauguró el mejoramiento de la franja deportiva del barrio Santa Teresa, en la comuna de Machalí, una obra ejecutada en el marco del Programa Quiero Mi Barrio. La actividad marca un hito relevante para un sector que, desde su conformación en la década de los 80, no había recibido una intervención urbana de esta magnitud.

El barrio Santa Teresa fue seleccionado por el programa Quiero Mi Barrio en 2020 y está compuesto por 524 viviendas. A través del Plan de Gestión de Obras, el Minvu impulsó un proyecto integral en el predio municipal del Estadio Santa Teresita, orientado a reconvertir tres áreas verdes con el objetivo de activar sus bordes y consolidar su entorno urbano. La iniciativa contempla tres subproyectos complementarios: plaza del estadio, estacionamiento y franja deportiva.

La plaza del estadio mejora el espacio intermedio entre calle Las Lilas y el recinto deportivo, incorporando zonas de permanencia destinadas al encuentro vecinal y la recreación infantil. El diseño considera sombreaderos, áreas de descanso y especies vegetales de bajo consumo hídrico, además de una zona de estacionamientos en el borde de calle Camino Aris, que permite ordenar el acceso vehicular durante eventos de alta concurrencia.

En tanto, la franja deportiva recupera el espacio ubicado entre la cancha del estadio y el cementerio, habilitando un sector seguro para usos recreativos, sociales y deportivos. El área incorpora equipamiento para ejercicio, mobiliario urbano, iluminación adecuada y un circuito peatonal perimetral con vegetación eficiente en consumo hídrico.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Luis Barboza, destacó el impacto social de la intervención, señalando que “estamos orgullosos del trabajo realizado en el barrio Santa Teresa, porque con los recursos del programa hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo sus relaciones a partir de un espacio urbano de primer nivel”. Añadió que “no solo se está recuperando una franja que hasta hace poco era tierra, sino que se están entregando juegos y máquinas de ejercicio que podrán ser utilizadas por niños, personas mayores y grupos de mujeres que han optado por desarrollar rutinas saludables en este nuevo espacio”.

Por su parte, el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, valoró el trabajo conjunto desarrollado con el Minvu, indicando que “Santa Teresa es uno de los sectores más antiguos de la comuna y desde el inicio de nuestra gestión los vecinos nos manifestaron la necesidad de mejorar sus espacios públicos”. En ese sentido, explicó que “gracias al trabajo con el programa Quiero Mi Barrio se pudo gestionar la inversión necesaria. Empezamos el trabajo mejorando unas plazas, como son la plaza El Recuerdo y la plaza del sector de Las Brisas. Después hicimos un recambio de iluminaria en dos calles y con otros recursos complementamos logramos que fuera en todo Santa Teresa”.

Desde la organización social, la presidenta de la escuela de fútbol Talentos de Fútbol, Jessica Abarca, agradeció la ejecución del proyecto, afirmando que “estas mejoras nos entregan como familias un espacio de esparcimiento seguro, especialmente para nuestros hijos que participan en la escuela, fortaleciendo el sentido de comunidad y el uso positivo del entorno”.

Con esta inauguración, el Programa Quiero Mi Barrio continúa avanzando en la recuperación de espacios públicos y en el fortalecimiento del tejido social, promoviendo barrios más integrados, seguros y con mejores condiciones para la vida comunitaria.