La iniciativa forma parte de un plan mayor que contempla 20 hectáreas de desarrollo urbano con viviendas, áreas verdes y servicios comunitarios. Con este hito, la región se aproxima al 90% de cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins entregó 150 viviendas del conjunto Lomas de Machalí, hito que marca el cierre de la primera fase del Plan Urbano Habitacional (PUH) de la comuna. El proyecto beneficia a familias pertenecientes a los comités Pablo Neruda II y Creciendo Juntos, quienes esperaron más de dos décadas para concretar el sueño de la casa propia.

El conjunto habitacional fue desarrollado bajo el Programa DS49 (Fondo Solidario de Elección de Vivienda – Construcción en Nuevos Terrenos), con la gestión de la Entidad Patrocinante e Inmobiliaria Insoc y la ejecución de la Constructora Cumbres Ltda. Las obras se iniciaron en septiembre de 2023 y alcanzaron una inversión total de 224.980 UF.

“El Plan Urbano Habitacional de Machalí contempla la urbanización de 20 hectáreas, con viviendas, equipamiento, parques y servicios comunitarios, distribuidos en cinco etapas de desarrollo”, explicó el seremi Luis Barboza, quien destacó que esta entrega es “el primer paso de un proyecto mayor que, además, nos permite seguir avanzando en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Con este hito, ya estamos muy cerca de superar el 90% de nuestra meta regional, fruto de un trabajo serio, constante y comprometido. Esperamos cerrar este ciclo superando las 15 mil viviendas entregadas en O’Higgins al mes de marzo del próximo año, consolidando uno de los avances habitacionales más importantes del país”, subrayó.

El alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, valoró la calidad de las viviendas y el significado que tiene este avance para la comuna. “Agradecemos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por hacer posible este proyecto. Son viviendas de gran calidad, con excelentes terminaciones y amplias áreas verdes. Es un día histórico para Machalí y, sobre todo, para las familias que hoy, finalmente, reciben las llaves de su casa propia”, indicó la máxima autoridad comunal.

El conjunto Lomas de Machalí corresponde a un condominio tipo B, conformado por 50 edificios de tres pisos, con tipologías de vivienda en primer nivel y dúplex en los superiores. La materialidad principal es hormigón armado, con techumbres de madera y terminaciones de alta calidad. En total, se construyeron 39 viviendas de un piso (58,4 m²), 100 unidades dúplex (69,68 m²), 4 viviendas adaptadas para personas con discapacidad (58,4 m²) y 7 para movilidad reducida (63,04 m²). El proyecto incorpora, además, áreas verdes y una sede social de 95,76 m².

Los beneficiarios son principalmente familias monoparentales encabezadas por mujeres, con un promedio de 35 años de edad y dos hijos, muchas de ellas trabajadoras del ámbito educativo, técnico o del comercio local. También se incluyen adultos mayores y personas con discapacidad, reflejando la diversidad social de la comuna.

Marianela Reyes, presidenta del Comité Pablo Neruda II, expresó la emoción de las familias tras años de espera. “Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el primer día, incluyendo al alcalde, el seremi y el director de Serviu O’Higgins, Omar Gutiérrez. Hemos visto cambios profundos en la calidad de las viviendas que se entregan a las familias más vulnerables, y eso realmente cambia la vida. Muchos de nuestros socios no alcanzaron a llegar a este momento; algunos quedaron viudos o viudas, otros ya no podían seguir pagando arriendo. Por eso, haber logrado esto nos llena de orgullo y satisfacción”, señaló.

El Plan Urbano Habitacional de Machalí contempla, además, la construcción de nuevos conjuntos residenciales, un Servicio de Urgencia de Alta Resolución (SAR) y un jardín infantil, además de parques, equipamiento comunitario y vialidades, que permitirán conformar un nuevo subcentro urbano en el sector nororiente de la comuna.

La ceremonia, realizada la tarde del jueves 16 de octubre, contó con la asistencia del director regional de Serviu O’Higgins, Omar Gutiérrez, concejales y representantes de la empresa y la entidad patrocinante.