Los conjuntos Altos del Sol y Condominio El Sol IV incorporan soluciones constructivas innovadoras, mejores estándares de eficiencia térmica y una ubicación integrada a la ciudad. El primero está dirigido principalmente a personas mayores de la población Baltazar Castro, mientras que el segundo forma parte de un proyecto de 296 departamentos emplazado en terrenos del Serviu.

Rancagua, 10 de julio de 2026. En dos emotivas ceremonias realizadas durante la mañana de este viernes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 88 nuevas soluciones habitacionales a familias de Rancagua, correspondientes a los conjuntos Altos del Sol y Condominio El Sol IV. Ambas iniciativas fueron ejecutadas mediante sistemas constructivos industrializados y financiadas a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Ambos hitos fueron encabezados por el seremi de la cartera, Christian Villegas, la directora (s) de Serviu O’Higgins, Daniela Soto, el alcalde Raimundo Agliati, el senador Juan Luis Castro y los diputados Fernando Ugarte y Natalia Romero.

La jornada comenzó con la inauguración de Altos del Sol, proyecto compuesto por 28 viviendas industrializadas pareadas de dos pisos, destinadas principalmente a personas mayores provenientes de la población Baltazar Castro y sectores aledaños. Las unidades cuentan con una superficie inicial de 51,6 metros cuadrados, ampliación proyectada, dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, además de ventanas termopanel y aislación térmica exterior.

Posteriormente, se entregaron 60 departamentos de la cuarta etapa de Condominio El Sol, iniciativa levantada en terrenos del Serviu pertenecientes a la ex población Vicuña Mackenna. Cada departamento tiene aproximadamente 58 metros cuadrados, tres dormitorios, baño, cocina, living-comedor, logia y terraza o balcón, según su tipología, y fue construido mediante el sistema industrializado BauMax, con estructura de hormigón armado, ventanas termopanel y aislación exterior.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, destacó que estos proyectos representan una respuesta concreta para familias que durante años trabajaron de manera organizada para acceder a una solución definitiva. Asimismo, valoró la incorporación de procesos industrializados, los que permiten optimizar los plazos de ejecución y mantener altos estándares de seguridad, calidad constructiva y eficiencia energética.

“Este sistema constructivo ha mostrado un muy buen desempeño, por lo que estamos satisfechos de avanzar como Ministerio en nuevas alternativas que permiten responder con mayor eficiencia al déficit habitacional. Además, estos proyectos incorporan áreas verdes, juegos, equipamiento y estacionamientos, y forman parte de un proceso emblemático de regeneración urbana en los sectores de Vicuña Mackenna y Baltazar Castro”, indicó.

Una de las nuevas propietarias de Altos del Sol, María Cisterna Gómez, expresó su emoción al recibir las llaves después de un extenso proceso de organización y gestiones comunitarias. “Estamos muy felices y agradecidas con todas las autoridades que nos ayudaron en este largo camino. Tuvimos que golpear muchas puertas para llegar a esta instancia. A esta altura de mi vida, tener una segunda oportunidad me emociona mucho. Agradezco también a mis vecinas, a mi familia y a los equipos que siempre nos acompañaron”, señaló.

Por su parte, Yessenia Arce Moreno, beneficiaria de Condominio El Sol IV, destacó la rapidez del proceso y el acompañamiento recibido durante su postulación. “Fue todo muy rápido y nos acogieron muy bien, tanto el comité como la entidad patrocinante y el Serviu. No esperábamos que resultara así, pero estamos muy conformes. Poder postular y obtener una vivienda cuesta mucho, por eso este es un gran logro. Estoy muy contenta de comenzar esta nueva etapa junto a mi hija de nueve años”, afirmó.

Con la entrega de ambos conjuntos, el Minvu O’Higgins continúa avanzando en soluciones habitacionales que combinan innovación, gestión de suelo, eficiencia constructiva y acompañamiento social, mejorando las condiciones de seguridad, autonomía y calidad de vida de las familias beneficiadas.