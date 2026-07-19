El seremi Christian Villegas, el alcalde Pablo Silva y el delegado presidencial de Colchagua, Mauricio Donoso, inspeccionaron Parque Poniente 4 y 5, donde constataron problemas en casas y departamentos que se agravaron durante el sistema frontal.

San Fernando, julio 2026. En el marco del despliegue regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ante el sistema frontal, el seremi Christian Villegas inspeccionó los conjuntos habitacionales Parque Poniente 4 y 5, acompañado por el alcalde de San Fernando, Pablo Silva, y el delegado presidencial provincial de Colchagua, Mauricio Donoso. Durante el recorrido, las autoridades constataron filtraciones y deficiencias en las terminaciones de casas y departamentos, problemas que ya habían sido denunciados por las familias y que se agravaron producto de las intensas precipitaciones.

“En Parque Poniente 5 constatamos filtraciones asociadas principalmente a los sellos y a la instalación de ventanas, además de situaciones que requieren una revisión más profunda. Exigimos a Nuevos Aires, constructora responsable de ejecutar el proyecto, entregar soluciones concretas y oportunas a las familias. Su representante se hizo presente y se comprometió a reforzar el equipo de postventa para atender tanto los casos que venimos monitoreando desde marzo como aquellos generados o agravados por este sistema frontal”, señaló el seremi Christian Villegas.

La situación de Parque Poniente 4, a cargo de la empresa La Cruz, será abordada mediante la elaboración de un informe técnico del Minvu. Durante la inspección se observaron filtraciones y posibles deficiencias en ventanas, losas, muros exteriores y segundos pisos de las viviendas. La empresa no participó en el recorrido y posteriormente se contactó con algunas familias para informar posibles trabajos de sellado de ventanas.

Sin embargo, el seremi advirtió que esa medida no abordaría la totalidad de las deficiencias denunciadas. “En Parque Poniente 4 hemos encontrado problemas que no se limitan al sellado de ventanas. Por eso elaboraremos un informe técnico que nos permita determinar con precisión las deficiencias existentes y exigir una respuesta integral por parte de la empresa La Cruz. Las familias necesitan soluciones efectivas y no intervenciones parciales que mantengan los problemas”, enfatizó Villegas.

La autoridad también solicitó revisar el funcionamiento de la plataforma de postventa, luego de conocer casos que figuraban como visitados o atendidos pese a que las familias aseguraron no haber recibido la concurrencia de personal de la empresa ni una solución a sus requerimientos.

Parque Poniente 4 y 5 corresponden a proyectos de Integración Social y Territorial recientemente entregados en San Fernando. Los problemas en Parque Poniente 5 ya habían motivado una inspección en terreno el 30 de marzo, encabezada por el seremi Christian Villegas y el alcalde Pablo Silva. En esa oportunidad se constataron huellas de humedad, daños en pinturas y deficiencias de terminación, tras lo cual se dispuso una revisión técnica y el seguimiento de las respuestas de postventa.

Despliegue regional durante la emergencia

La inspección en San Fernando formó parte del despliegue realizado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Serviu O’Higgins para evaluar los efectos del sistema frontal, monitorear puntos críticos y coordinar respuestas con las autoridades regionales, los municipios y los equipos de emergencia.

“Desde el inicio de esta emergencia hemos mantenido un despliegue permanente en terreno y una estrecha coordinación con las autoridades regionales y comunales. El viernes permanecimos hasta cerca de las 22:30 horas en la población Rancagua Sur, donde el colapso del sistema de alcantarillado amenazó con inundar un número importante de viviendas. Posteriormente, participamos en el Cogrid Comunal junto al alcalde Raimundo Agliati y los equipos municipales. Durante la mañana del sábado asistimos a una nueva mesa técnica del Cogrid Regional, donde actualizamos la información y revisamos los principales puntos críticos. Luego regresamos a Rancagua Sur para acompañar el operativo de vacunación contra la hepatitis A, dirigido a las familias y a los equipos de emergencia que estuvieron expuestos a aguas servidas, incluidos voluntarios de Bomberos”, detalló Christian Villegas.

“Continuaremos desplegados y monitoreando la situación para resguardar a las familias afectadas por este sistema frontal y exigir que las empresas responsables respondan oportunamente ante los problemas detectados”, concluyó el seremi.