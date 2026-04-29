La medida fue adoptada por Serviu O’Higgins tras constatar atrasos significativos en el tramo 2A del proyecto, que actualmente registra un 39,1% de avance físico real. La cartera anunció acciones para resguardar los recursos públicos y dar continuidad a esta obra clave para la conectividad de Machalí.

Rancagua, 29 de abril de 2026. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu O’Higgins, informó el inicio del proceso de liquidación unilateral del contrato con la empresa Tapusa S.A., a cargo de las obras de ampliación de Avenida Sanchina, ex Escrivá de Balaguer, en la comuna de Machalí. La decisión fue adoptada el 28 de abril, luego de constatar el incumplimiento de las condiciones contractuales correspondientes, debido a los atrasos significativos que presenta el proyecto.

El tramo 2A de Avenida Sanchina registra actualmente un 39,1% de avance físico real, cifra que no considera materiales pagados que aún no han sido instalados. La obra, iniciada en 2022, es considerada de alta relevancia para mejorar la conectividad de Machalí y del sector oriente de Rancagua, por lo que el Minvu y Serviu O’Higgins se encuentran definiendo las acciones necesarias para resguardar los recursos públicos y avanzar hacia su término.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, que se reunió con los trabajadores de la empresa esta jornada, explicó que la determinación responde al incumplimiento de la programación contractual por parte de la empresa. “Hoy iniciamos el proceso de liquidación de contrato de manera unilateral con la empresa Tapusa, quien estaba ejecutando el tramo 2A de Avenida Sanchina en la comuna de Machalí, una obra que ya ha tenido un retraso importante, sabido por todos los vecinos y autoridades”, señaló.

“Nos preocupa como Ministerio de Vivienda poder resguardar también los recursos públicos, por lo tanto se inicia esta liquidación ante una eventual insolvencia de la empresa y, por supuesto, porque no ha cumplido con los plazos establecidos según la programación”, indicó.

Villegas sostuvo además que el servicio iniciará las acciones correspondientes para enfrentar el escenario actual y abordar las distintas dimensiones del problema. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes con el equipo y, por supuesto, también nos interesa poder acompañar a los trabajadores que están muy preocupados por la incertidumbre hoy día existente debido también al pago de su sueldo”, afirmó.

Respecto a la continuidad del proyecto, el seremi informó que se evaluarán alternativas para obtener los recursos necesarios que permitan finalizar la obra. “Rápidamente veremos la posibilidad de solicitar los recursos al Ministerio de Vivienda y al Gobierno Regional para poder finalizar esta obra, que inició en el año 2022 y hasta ahora tiene un 39% de avance físico. La verdad es que esto es indignante, es una empresa que ha mostrado claramente una irresponsabilidad, no solamente en la Región de O’Higgins, sino que también en otra región del país”, enfatizó.

Finalmente, el representante regional del Minvu afirmó que se adoptarán todas las medidas que permita el marco legal para responder a esta situación. “Como Ministerio vamos a tomar todas las medidas que nos brinde la ley para poder resguardar los recursos públicos y poder terminar esta obra que es tan importante para la conectividad de la comuna de Machalí”, sostuvo.