La obra, ejecutada mediante el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, recupera un espacio comunitario clave para la vida barrial, con una inversión total de 2.400 UF y trabajo conjunto entre el Estado, el municipio y la organización vecinal.

Rancagua, 27 de enero de 2026. Con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad de los espacios de encuentro vecinal, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, junto a la municipalidad de Rancagua, realizaron este martes 27 de enero de 2026 la entrega del proyecto de mejoramiento de la sede vecinal de Villa Los Guindos. La iniciativa permitió recuperar una infraestructura social existente que no contaba con condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades sociales, culturales y organizativas.

El proyecto fue ejecutado a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, en su línea de Equipamiento Comunitario del Decreto Supremo N°27, instrumento que busca reforzar la infraestructura social en barrios consolidados a partir de demandas levantadas por las propias comunidades. La intervención contempló una superficie total de 172 metros cuadrados, abordando tanto el inmueble como su entorno inmediato, con el fin de consolidar un espacio funcional y seguro para el uso vecinal.

La inversión total alcanzó las 2.400 UF, financiadas mediante un esquema mixto que consideró un subsidio del Minvu por 2.160 UF y un aporte de la Ilustre Municipalidad de Rancagua por 240 UF, reflejando una coordinación interinstitucional orientada a responder de manera directa a necesidades comunitarias concretas.

Durante la actividad, el seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Luis Barboza, destacó el valor del trabajo conjunto y el avance de las políticas públicas en materia habitacional y urbana, señalando que “lo que vemos hoy es una prueba tangible de cómo las políticas de vivienda y construcción van avanzando. Hace algunos años pensar en un mejoramiento de este nivel parecía impensado, pero eso tiene que ver con la organización de los vecinos y el trabajo mano a mano con la comunidad y las autoridades”.

La autoridad regional agregó que el proceso desarrollado en Villa Los Guindos “ha sido un trabajo muy solidario, que deja la sensación de que Chile cada día está mejor, porque cuando las comunidades se organizan y el Estado acompaña, los resultados se concretan”.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró el impacto del inmueble en el barrio, indicando que se trata de “un tremendo proyecto, con un cambio increíble en el interior y el acceso a esta sede. Es un gran esfuerzo colaborativo y los vecinos deben sentirse orgullosos de un logro que, me consta, costó mucho esfuerzo alcanzar”.

Desde la comunidad, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Los Guindos, Amalia Carreño, agradeció el apoyo recibido y subrayó la importancia de las voluntades involucradas, afirmando que “nada ocurre por azar, aquí hubo voluntades que lo permitieron. A los vecinos y a las autoridades, mil gracias”.

Las obras ejecutadas incluyeron el refuerzo y mejoramiento de la cubierta y estructuras, aislación de techumbre, renovación de cielos, cambio de pisos, ventanas y artefactos sanitarios, pintura interior y exterior, cierre perimetral, mejoramiento del terreno, ejecución de radier exterior, además de la instalación de luminarias y mobiliario, permitiendo habilitar la sede como un espacio adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias.

La entrega de esta infraestructura genera un impacto directo en la vida del barrio, al recuperar un espacio relevante para la organización social, promover la participación vecinal y fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social. En la ceremonia también participaron el seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, y el concejal de Rancagua, Luis Guerra, quienes acompañaron a la comunidad en este hito de recuperación barrial.