• El Centro de Eventos del recinto ubicado en Mostazal albergó al principal encuentro de la industria de la cereza a nivel mundial.

• La actividad tuvo un buffet de comida china. Cerdo chow mein, arroz chaufán camarón y chapsui de verduras (de variedades chinas) fueron parte de las atracciones del servicio.

La séptima edición del Global Cherry Summit, iniciativa que reúne a los principales actores de la industria global de la cereza y se desarrolla anualmente desde 2018 (con excepción del 2020) en el Centro de Eventos Monticello, convocó en una nueva versión a más de 1.800 asistentes y 84 empresas chilenas y extranjeras del sector.

Por ello el encuentro, organizado en conjunto por Yentzen Group y el Comité de Cerezas de Frutas de Chile, requirió una gran escala de insumos y servicios.

Ximena Pradenas Carrasco, ejecutiva del Centro de Convenciones, señaló: “Es un desafío muy atractivo contar con un encuentro así. Por segundo año consecutivo llevamos a cabo parte de esta actividad en el Gran Arena Monticello, comúnmente destinado a shows & espectáculos, y que albergó diversas presentaciones del evento con una numerosa asistencia”.

Prueba de la magnitud de la actividad, el servicio de alimentos y bebidas destinó más de 7.000 sándwiches, 2.000 postres, 2.000 bebidas, 1.000 botellas de agua y más de 400 litros de jugos de diversos tipos para satisfacer la demanda de los asistentes durante la jornada del 21 de abril, fecha en que se celebró el evento.

Pero sin lugar a dudas, el servicio de alimentación que destacó entre los asistentes fue el buffet de comida china que se instaló a la hora de almuerzo en los salones del Centro de Eventos, dado el peso y demanda del mercado chino sobre la industria nacional e internacional de la cereza.

Arroz chaufán camarón, arroz blanco, chapsui de verduras (variedades chinas), carne mongoliana, pollo chiten, cerdo chow mein, arrollado primavera vietnamita, chaumin carne vacuno y costilla de cerdo con salsa agridulce fueron algunas de las preparaciones, repartidas en cuatro estaciones de servicio, que despertaron gran interés entre los concurrentes al Global Cherry Summit 2026.