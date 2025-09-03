Buffet típicamente dieciochero, promociones especiales y shows imperdibles se tomarán septiembre en el centro de entretención más importante del país.

Rancagua, 03 septiembre 2025.- Con el izamiento de la bandera nacional, un tradicional pie de cueca y un cocktail totalmente dieciochero para los presentes en el lugar, además de la presencia de los chefs celebrities de Monticello –Yann Yvin, Carolina “China” Bazán, Sergi Arola y Tomás Olivera—el centro de entretención ubicado en Mostazal ya está listo para recibir a sus visitantes durante todo septiembre.

La propuesta para este mes contará con una variada y sabrosa oferta gastronómica, promociones en sus restaurantes, y espectáculos de música y humor en vivo que prometen hacer de estas Fiestas Patrias una celebración inolvidable.

Una de las novedades será un servicio de photo opportunity disponible en distintos espacios del Boulevard Monticello los fines de semana de septiembre para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo temático de la celebración. Pero no solo eso, por el solo hecho de inscribirse en el photo opportunity, automáticamente se podrá concursar (sorteo sábado 20 de septiembre) por un gran premio cuyo ganador tendrá 1 noche en Hotel Monticello más una cena para 2 personas en alguno de los restoranes del Boulevard, además de una tabla y 2 tragos.

Junto a lo anterior, los sábados y domingos del mes de la patria habrá un rincón –también ubicado en Boulevard– con atuendos huasos para fotografiarse al más puro estilo dieciochero.

Buffet chileno en El Capataz: más de 100 preparaciones típicas

Este restaurante, uno de los imperdibles de del recinto ubicado en Mostazal, se viste de tricolor durante todo septiembre de martes a domingo con un buffet dieciochero que incluye más de 100 preparaciones tradicionales chilenas.

Entre los platos destacados se encuentran: arrollado de huaso, pastel de choclo, chuletas de cerdo, chunchules, caldillo de congrio, ensalada a la chilena, papas con mayonesa y muchas otras elaboraciones locales que serán la delicia de los comensales.

Shows en vivo: Los Atletas de la Risa y Los Jaivas en Arena Monticello

La diversión no estaría completa sin un buen espectáculo. El viernes 19 de septiembre será el turno del humor con Los Atletas de la Risa, mientras que el sábado 20 subirá al escenario una de las bandas más icónicas del país: ¡Los Jaivas!

Pero no serán las únicas presentaciones en el mes de la patria: dirán presente también Amar Azul (viernes 5), todo el humor de Dino Gordillo (sábado 6), las bandas nacionales De Saloon y Saiko (sábado 13), el cantante colombiano Manuel Medrano (viernes 26) y cierra el mes The Shouts, elegida en su momento la mejor banda Beatles de Latinoamérica.

Las entradas para todos los eventos están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Piscola a mitad de precio y promociones para compartir en Lucky 7

El bar Lucky 7, ubicado en la sala de juegos, se suma a las celebraciones patrias con una promoción irresistible: 50% de descuento en piscola todos los jueves de septiembre entre las 19:00 y las 23:00 hrs.

Y para quienes buscan algo más, entre el viernes 12 y el domingo 21, el bar ofrecerá una tabla dieciochera más dos terremotos por $19.900, ideal para compartir entre amigos.

Además, durante todo el fin de semana largo (18, 19, 20 y 21 de septiembre), todos los restaurantes de Monticello funcionarán con normalidad, para que las familias puedan disfrutar sin preocupaciones.

Seguridad, comodidad y ambiente familiar

Monticello cuenta con estacionamientos gratuitos, seguridad permanente y un ambiente cordial y acogedor, pensado especialmente para que visitantes de todas las edades puedan disfrutar de unas Fiestas Patrias seguras, entretenidas y con sabor chileno.