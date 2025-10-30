Este viernes 31 de octubre, Monticello será el lugar ideal para divertirse en modo Halloween, con un concurso de disfraces que promete creatividad, sorpresas y premios a repartir de $1.000.000.

El concurso seleccionará primero a cinco personas disfrazadas destacados por su originalidad, personificación y presentación, quienes competirán posteriormente por los tres primeros lugares. El jurado, compuesto por tres personas, evaluará los disfraces en función de la coherencia con la temática de Halloween, creatividad y estilo.

Los interesados podrán inscribirse en la sala de juegos entre las 21:00 y las 23:00 horas, y los preseleccionados deberán presentarse en el sector de Bar Lucky 7, donde se anunciarán los tres finalistas. Los premios incluyen efectivo y promocionales para jugar: $500.000 para el primer lugar, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.

Condiciones. El concurso contará con algunas medidas: los rostros no deben estar completamente maquillados; los disfraces no pueden incluir elementos metálicos ni réplicas de armas; y se permitirá el uso de máscaras siempre que sea posible verificar la identidad de los participantes.

Fiesta. Tras la premiación, la celebración continúa con una fiesta en Black Bar al ritmo de los mejores hits de los 80 y 90, a cargo de los DJ Fader y Catboy, prometiendo un cierre de noche lleno de música y energía para todos los asistentes.

Monticello invita a todos a sumergirse en esta noche de misterio, creatividad y diversión, donde la originalidad y el espíritu festivo serán los protagonistas de Halloween.

*Entradas Fiesta disponibles en Ticketmaster Chile – Ticketmaster Chile

**Acceso a Bar Lucky 7 es con entrada a Casino de Juegos.