● A la fecha, el centro de entretenimiento ha generado más de $207 mil millones en impuestos.

● La expansión de su hotel —que se inaugurará próximamente y aumentará en 27% su capacidad— se enmarca en el plan de crecimiento de Dreams para los próximos 15 años.

Mostazal, 17 de noviembre de 2025. – Desde su inauguración en 2008, Monticello se ha consolidado no solo como el principal polo de entretenimiento del país, sino también como un motor económico clave para la Región de O’Higgins. En sus 17 años de operación, el complejo ha aportado más de $207 mil millones en impuestos específicos y cerca de $9 mil millones en patentes municipales, reafirmando así su contribución sostenida al desarrollo local.

Durante su primer período de concesión (2008–2023) y en el actual (2023–2038), Monticello ha mantenido un compromiso permanente con la región. A lo largo de estos años, ha generado más de 11.800 empleos directos y hoy sostiene cerca de 2 mil puestos de trabajo mensuales entre empleos directos e indirectos.

El complejo continúa creciendo

Hotel Monticello inaugurará próximamente la ampliación de sus instalaciones, que incrementa su capacidad en un 27% y suma 3.300 m², alcanzando un total de 197 habitaciones. Esta inversión se enmarca en el plan de expansión de Dreams para los próximos 15 años, que busca fortalecer su oferta integral de entretenimiento, gastronomía y hospitalidad.

Además de su propuesta hotelera, Monticello mantiene una relación activa con su entorno a través del apoyo al turismo y al emprendimiento regional. Ello se ha traducido en numerosas ferias realizadas en su Boulevard dirigidas a microempresarios —principalmente de la Región de O’Higgins—, quienes pueden mostrar sus productos y servicios en una plataforma que congrega a miles de visitantes cada mes.

El recinto también se ha posicionado como un referente en el turismo de reuniones y negocios, con infraestructura capaz de albergar congresos, seminarios y eventos corporativos de diversa envergadura.

En materia de estándares, el hotel cuenta con los sellos Q de Calidad Turística y S de Sustentabilidad otorgados por Sernatur, además de la certificación BPM (Buenas Prácticas Manufactureras Alimentarias), que respalda la calidad e inocuidad de su oferta gastronómica.

Gran Arena Monticello: el corazón de los grandes espectáculos

Inaugurado en 2017, el Gran Arena Monticello se ha convertido en uno de los venues más importantes del país. Por su escenario han pasado destacados artistas nacionales e internacionales, espectáculos familiares, obras musicales, competencias deportivas y hasta desfiles de moda de nivel mundial.

El Arena debutó con un concierto de Diego Torres ante un público repleto, en una noche de gala que marcó el inicio de una nueva etapa para la industria del entretenimiento en Chile. Desde entonces, su programación ha mantenido un equilibrio entre artistas anglo, latinos y nacionales, con una cartelera diversa que convoca a públicos de todas las edades.

Una experiencia completa

Monticello ofrece mucho más que espectáculos. Su propuesta se complementa con una amplia oferta gastronómica que incluye restaurantes de reconocidos chefs, como Yann Yvin y Sergi Arola, además de bares, cafeterías, pista de bowling, tiendas y espacios familiares, todo con estacionamientos gratuitos las 24 horas.

En un solo fin de semana, sus restaurantes pueden atender hasta 20 mil personas, sirviendo cerca de 15 mil platos y 20 mil litros de bebidas. Entre los favoritos del público destacan el asado de tira del RES de Angostura, el salmón con habas y tocino de Yann Yvin Brasserie y el congrio frito de De Caleta.

Como parte de su permanente evolución, Monticello conmemoró recientemente su 17° aniversario, instancia en la que reafirmó su compromiso con la excelencia y proyectó nuevos desafíos. En 2026, el complejo se preparará para alcanzar simbólicamente su “mayoría de edad” como referente del entretenimiento y la hospitalidad a nivel nacional.