Yann Yvin, Tomás Olivera y Sergi Arola, que trabajan con entusiasmo y complicidad en sus restoranes Yan Yvin Brasserie, Olivera Pastas y Lola Tapas Bar, cuentan cómo se hicieron amigos de cara al Día de la Amistad que se celebró este domingo 20 de julio.

Rancagua, 22 julio 2025.- Corría septiembre de 2019 y Tomás Olivera llevaba algún tiempo con su restaurant, Olivera Pastas, en Monticello. Lo visitó Yann Yvin post Fiestas Patrias, quien casualmente venía desde Rancagua. Se sentaron en una mesa a conversar.

A los pocos minutos, ya había al menos 15 personas haciendo una fila al lado de la mesa para sacarse fotos con el destacado chef francés, recuerda Olivera. Al ganador del Premio Bicentenario (2010), quien ya conocía desde años a Yvin por diversos programas de TV, le llamó la atención tantos saludos.

A la semana siguiente el chef francés ya estaba sentado en el mismo local (pero en otra mesa) con Olivera. Y en la nueva ocasión, Sergi Arola –el reconocido chef premiado con dos estrellas Michelin— los acompañaba.

Dicha mesa de Monticello tiene algo especial para ellos, como un punto de partida en este capítulo llamado amistad. Por eso, solicitan que la imagen que acompañe esta nota sea ahí, como la foto original que hace seis años, en el mes de septiembre, los inmortalizó y que está colgada en una de las paredes del Lola Tapas Bar.

Olivera recuerda que la idea de aquel encuentro era iniciar conversaciones para que Yvin y Arola sumaran sus talentos gastronómicos a Boulevard Monticello por aquella época. Pero la pandemia dijo otra cosa y hubo que esperar un par de años más. Así, la llegada de los chefs europeos se concretó a fines de 2021.

La primera apertura fue Yann Yvin Brasserie, ubicado al interior de Casino Monticello, y a las pocas semanas Sergi inauguró Lola Tapas Bar ubicado en Boulevard Monticello al lado de Olivera Pastas.

¿Cómo ha sido la experiencia de compartir estos años en Monticello?

Sergi Arola: Cuando vamos caminando por Boulevard Monticello, la gente se acerca a los tres. Ya nos ubican por las trayectorias y por la televisión (Sergi Arola está en ‘Top Chef Vip’ mientras Olivera está en dicho programa tras cámaras; Yann Yvin, en tanto, fue coanimador de ‘Amor a Ciegas’). Creo que cada vez más, sobre todo el cliente de Monticello, nos identifica juntos, nos identifica como un núcleo y hemos hecho un maravilloso vecindario. que este año fue coanimador del programa Amor a Ciegas en CHV.

Yann Yvin: Es un barrio. Somos los amigos, los vecinos del barrio. Pasa lo mismo con Benjamín Nast (De Caleta), ¿no? Por ejemplo, él ha sido quién llegó más recientemente, pero es un amigo, es lo mismo. Y la China (Bazán) también, es lo mismo.

Tomás Olivera: La gente se ha dado cuenta de los años que ya llevamos, que los rostros no son solo una cara en un póster. Hay una cercanía con quienes llegan, te saludan, te piden una foto, te echan la talla, nos paseamos en los pasillos, nos ven aquí (por Lola Tapas Bar), nos ven en mi restorán, nos ven en el de Yann… siempre en un agradable ambiente…

– ¿Qué platos les encanta que prepare el otro?

YY: De Tomás, el tártaro de salmón con mozzarella francesa. De Sergi????, su arroz de mar y montaña.

TO: Las patatas bravas de Sergi. Y de Yann, el mousse de chocolate, le queda muy, pero muy bien.

SA: De Yann, la tarta de manzana y de Tomás…eso no te lo puedo decir.

– ¿Recuerdan cuándo prepararon un plato a sus primeros amigos?

YY: Soy un clásico estudiante de la escuela hotelera en Francia. Y estaba en un conflicto, porque cuando uno entra a los 15 años en la escuela, tus amigos que a esa edad no son de ahí, no les importa nada de la comida, no estaban ni ahí, querían pizzas.

TO: Lo primero que hice para mis amigos de fútbol fue un asado. Y hace poco a un amigo de la escuela lo entrevistaron y dijo que se acordaba del asado que les había hecho en aquella ocasión. En ese entonces dijo que debería ser cocinero, ni yo sabía que iba a serlo. Me emocionó su declaración.

SA: Mi abuelo siempre decía que éramos los más amigos del mundo, entonces yo a mi abuelo le consideraba más un amigo que abuelo. Lo primero que preparé para él, debió ser con unos 8 años y siguiendo una receta, fueron unos guisos a la francesa.

-Este domingo es el Día de la Amistad, ¿qué le dirían al otro?

YY: Es muy importante cuando podemos elegir nuestros amigos. Además, con Sergi somos extranjeros, entonces nosotros necesitamos recrear una mini-familia que hemos elegido. Es así como he elegido tener esta mini-familia, la cual tiene el mismo valor que le atribuyo a mi familia. Necesitamos saber que el otro está bien y eso es algo gratificante, estamos aquí juntos, unidos en esos momentos. Y cuando estamos lejos, de verdad, ayuda muchísimo.

TO: Tomando un poco lo que dijo Yann, yo creo que lo más bonito de esto es que la familia no la eliges en cierto sentido… A los amigos uno los elige y yo a ellos los considero mis amigos, los quiero mucho. Nos hemos conocido en momentos de alta tensión, de fragilidad.

SA: La verdad es que, bueno, ellos saben que me tienen, yo sé que les tengo y realmente, solo puedo decir… ¿te lo digo largo o te lo digo corto? Bueno, si es corto sería gracias. Si es largo, sería muchas gracias.