Entre este 19 y el 22 de marzo, el recinto ofrecerá activaciones especiales, una dinámica interactiva para clientes y una nueva edición de “Noche de Divas”, destacando el show de este jueves en el escenario de Lucky 7.

Monticello se suma a la celebración de San Patricio con una experiencia que combinará ambiente festivo, coctelería y entretención en distintos espacios del recinto. Desde el jueves 19 y hasta el domingo 22 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de una serie de activaciones especialmente diseñadas para esta fecha, con foco en la interacción y los premios.

Uno de los principales atractivos será una dinámica ubicada en el Boulevard Monticello —que reúne la variada oferta gastronómica del lugar— donde dos anfitriones invitarán a los asistentes a participar en una ruleta digital con múltiples premios.

Entre estos últimos destacan entradas liberadas, polerones, tablas, premios promocionales, consumos y hasta una noche en Hotel Monticello, generando una instancia lúdica y atractiva para quienes visiten el recinto durante estos días.

La celebración también se vivirá en torno a la coctelería, con propuestas especiales como la “Tarde de Tragos” del jueves 19, donde los clientes podrán acceder a opciones como pisco sour, Lucky Gin o Ballantine’s Finest, en una experiencia pensada para acompañar el ambiente festivo propio de esta tradicional fecha.

Noche de Divas. Además, el escenario de Lucky 7 será el punto de encuentro este jueves para una presentación de un gran tributo a Daddy Yankee que promete, especialmente para ellas, una noche llena de energía, clásicos y conexión con el público.

De esta forma, Monticello consolida una oferta integral de entretención que combina celebraciones temáticas, espectáculos en vivo y atractivas promociones, invitando a sus visitantes a disfrutar de una experiencia completa en un solo lugar.