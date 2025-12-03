•La propuesta combina cena de gala, música en vivo y una ambientación inspirada en “Silver & Lights”.

Santiago, 03 de diciembre de 2025.- El próximo 31 de diciembre, Monticello celebrará la llegada del 2026 con una noche marcada por la gastronomía, la música en vivo y una puesta en escena especialmente diseñada para despedir el año. La cita busca ofrecer una experiencia completa para quienes opten por recibir el nuevo año fuera de casa en un ambiente lleno de energía, distinción y alegría compartida.

Inspirada en el concepto “Silver & Lights”, la velada contempla luces plateadas, detalles brillantes, cotillón, ambientación temática y distintas sorpresas que acompañarán el paso hacia la medianoche. “La última noche del año merece brillar”, comenta Marco Undurraga, Chef Ejecutivo, quien encabezará una cena de gala de cuatro tiempos, acompañada de maridajes seleccionados que resaltan la identidad del vino chileno.

La propuesta culinaria incluye menú vegano en cada uno de los tiempos, alternativas especiales para niños y un Candy Bar para los más pequeños. “Queremos que los asistentes sientan que viven algo más que una cena. Buscamos una experiencia que combine calidez y sorpresa, donde cada plato aporte al espíritu de la noche”, señala Undurraga.

El ambiente festivo continuará con música en vivo y DJ, que animará el baile hasta avanzada la madrugada. A partir de las 03:00 horas, como ya es tradición, se dispondrá de un mesón de consomé y variados tapaditos para retomar energías.

La actividad se desarrollará en un entorno seguro, con estacionamientos amplios y sin costo, pensado para que los asistentes disfruten con tranquilidad. Con esta propuesta, Monticello vuelve a apostar por una celebración donde la entretención y la gastronomía se integran en una experiencia memorable.

Los tickets tienen un valor de $195.000 por persona y $95.000 para niños hasta 12 años. La celebración se realizará en el Centro de Eventos Monticello el 31 de diciembre a las 20:00 horas, y las reservas o consultas se pueden realizar al correo anuevo@monticello.cl o al teléfono +56 9 5855 7653.