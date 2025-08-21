Con un 40% de representación femenina en cargos de liderazgo y profesionales, el recinto se posiciona como referente en equidad dentro del rubro del entretenimiento en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Monticello ha renovado exitosamente su certificación en la Norma Chilena NCh3262 sobre Equidad de Género, Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, sumándose por tercer año consecutivo al compromiso nacional de la compañía por construir espacios laborales más inclusivos, justos y sostenibles.

Este hito local no solo refuerza el propósito organizacional de poner a las personas en el centro, sino que también consolida el avance del centro ubicado en Mostazal como una de las organizaciones pioneras en incorporar políticas reales de conciliación, liderazgo inclusivo y respeto por la diversidad en la región.

“Renovar esta certificación es reconocer el trabajo que hemos hecho como equipo para que cada persona que trabaja en Monticello se sienta respetada, valorada y con posibilidades de crecer, sin importar su género ni su realidad personal”, destacó Manuel Rojas, Gerente General de Monticello

Avances concretos. Durante estos años, Monticello ha implementado diversas acciones alineadas con los estándares de la NCh3262 como alcanzar un 40% de participación femenina en cargos de liderazgo y profesionales, superando el promedio nacional; establecer equidad salarial entre hombres y mujeres a igual cargo; fortalecer los protocolos de prevención y acción ante situaciones de acoso laboral o discriminación, en el marco de la Ley Karin

Además, figuran medidas como aplicación de encuestas de percepción de género, permitiendo identificar brechas; ajustar procesos y reforzar acciones de formación e implementar medidas de conciliación de tiempo entre trabajo y familia, entre otras iniciativas.

Reconocimiento que impulsa. Gracias a este trabajo continuo, Monticello –junto a otras propiedades del grupo– ha sido reconocida con el Sello Iguala Conciliación, entregado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Este sello valida públicamente los esfuerzos realizados por crear una cultura laboral que promueve la corresponsabilidad y la equidad como base del desarrollo organizacional.

Más allá del estándar, una forma de trabajar. En Monticello, la equidad y la conciliación son pilares integrados a su cultura interna a través de una política de personas que promueve el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Esta renovación proyecta a Monticello como una compañía que no solo cumple con altos estándares normativos, sino que lidera desde la acción y el ejemplo, contribuyendo a una transformación cultural dentro de la industria del entretenimiento y la hospitalidad en Chile.