La actividad, organizada por la Gerencia de Juego Responsable de Dreams, contará con la participación de la Superintendencia de Casinos de Juego y de la Agrupación de Jugadores en Terapia (Ajuter).

Este martes 11 de noviembre, la Gerencia de Juego Responsable de Dreams, encabezada por Mariela Huenchumilla, cerrará su año en materia de capacitaciones en Monticello. La instancia reunirá a actores públicos, privados y de la sociedad civil comprometidos con la promoción de hábitos de juego seguros y la prevención de conductas problemáticas.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con las palabras de bienvenida de Víctor Ide, CEO de Dreams, y continuará con la intervención inaugural de Vivien Villagrán, superintendenta de Casinos de Juego. La participación del organismo regulador refuerza la importancia del trabajo colaborativo entre la autoridad y la industria.

El programa incluirá la exposición “Crónicas de Autoexclusión en Chile”, a cargo de Mario San Clemente Villegas, coordinador de la Unidad de Estudios de la Superintendencia de Casinos, quien abordará los avances y desafíos del sistema de autoexclusión como herramienta de prevención dentro de la política pública de juego responsable.

Posteriormente, Mariela Huenchumilla, gerenta corporativa de Juego Responsable de Dreams, presentará la ponencia “Juego Responsable en Dreams”, centrada en las políticas y programas implementados por la compañía en sus distintos centros de entretención para fomentar una experiencia de juego segura, informada y saludable.

El cierre del encuentro estará a cargo de Miguel Ángel Lara, representante de la Agrupación de Jugadores en Terapia (Ajuter), con la charla “Adicciones y Nuevas Tecnologías”, en la que analizará el impacto del entorno digital en la aparición de nuevas formas de adicción y su relación con los juegos de azar en línea.

Esta capacitación forma parte del plan de formación continua en Juego Responsable que Dreams desarrolla junto a sus anfitriones, reafirmando su compromiso con la educación, la prevención y la sostenibilidad social en la industria del entretenimiento. En esa línea, cabe destacar que en los últimos meses se han realizado capacitaciones similares dirigidos a los Dreams de Temuco, Valdivia y Punta Arenas, los cuales superaron en conjunto las 200 personas asistentes.

“Es muy relevante que en este tipo de instancias participen tanto la autoridad regulatoria como representantes de agrupaciones de jugadores. La presencia de la Superintendencia y de Ajuste enriquece el diálogo con distintas miradas, reforzando como siempre nuestro compromiso con la transparencia, la prevención y el bienestar de las personas. Esto ha permitido que nuestra empresa sea reconocida como un actor destacado en la materia, tanto a nivel nacional como internacional”, destacó Mariela Huenchumilla, gerenta corporativa de Juego Responsable de Dreams.