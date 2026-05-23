La promoción “Gran Viernes Sobre Ruedas” premiará a los asistentes del 22 y 29 de mayo con un Mini Cooper E Classic 3P o $22 millones en efectivo en cada sorteo.

Los viernes de mayo llegarán con atractivos premios en Monticello. El recinto de la comuna de Mostazal sorteará un Mini Cooper E Classic 3P o $22 millones en efectivo el viernes 22 de mayo y repetirá la apuesta el viernes 29 de mayo con un premio idéntico, entre los asistentes que participen de la promoción “Gran Viernes Sobre Ruedas”.

Los sorteos se realizarán de manera pública en el sector Lucky Seven de la sala de juegos, con la presencia de un notario y ante el público asistente mediante sistema de tómbola. Estarán dirigidos a clientes mayores de edad inscritos en Dreams Club.

La iniciativa se suma a otras campañas realizadas anteriormente por Monticello, donde ya se han entregado vehículos eléctricos de alta gama como Tesla, reforzando así una tendencia cada vez más visible en Chile: el creciente interés por la electromovilidad.

Monticello reiteró además su compromiso con el desarrollo de políticas de Juego Responsable dirigidas a sus clientes y visitantes.