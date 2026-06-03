La intervención, con una inversión superior a los $6.400 millones, consideró trabajos en cepas, estribos y protección fluvial del lecho del río, fortaleciendo la conectividad entre Rancagua y Olivar.

Próximas a finalizar se encuentran las obras de conservación del Puente Cachapoal, que ejecuta el MOP O’Higgins a través de su Dirección de Vialidad, entre Rancagua y Olivar. Los trabajos, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de conectividad, reforzar la seguridad estructural y prolongar su vida útil, ante la temporada invernal, fueron inspeccionados por la delegada presidencial, Susana Pinto, y el seremi de Obras Públicas, Carlos Astudillo Briones, constatando en terreno su alto avance en las obras y reafirmando la preocupación de las autoridades por mantener en óptimas condiciones la infraestructura para enfrentar de mejor forma las crecidas del río o posibles eventos climáticos.

Por más de un siglo, esta infraestructura ha sido un eje fundamental para la movilidad entre ambas comunas, uniendo territorios y aportando al desarrollo económico de la región. En este contexto, las obras de conservación y mantención, realizadas por la empresa Constructora Las Lengas SpA, con una inversión superior a los $6.410 millones, permitirán garantizar una operación más segura y confiable para los usuarios que transitan por este importante vía.

Al respecto, la delegada presidencial regional de O’Higgins, Susana Pinto, señaló que “el puente del Cachapoal es una vía estratégica para la movilidad regional. Este reforzamiento nos permite enfrentar de mejor manera el invierno y las crecidas del río, que en 2023 generaron daños por socavación. Estas obras no solo fortalecen la seguridad vial, sino que también aportan al desarrollo económico y productivo, facilitando el desplazamiento de camiones y vehículos en la región”.

En tanto, el seremi de Obras Públicas, Carlos Astudillo Briones, destacó que “uno de los aspectos más relevantes de este proyecto fue el reforzamiento estructural de las cepas del puente, mediante hormigones y losas de protección que permiten enfrentar de mejor forma procesos de socavación en el lecho del río Cachapoal. Además, los trabajos se ejecutaron principalmente por debajo de la estructura, evitando interferencias en la circulación y asegurando la continuidad vial. Con ello, se logra una mayor confiabilidad estructural del puente frente a crecidas y eventos sísmicos, especialmente ante el periodo invernal”.

Las obras consideraron trabajos relevantes de obra gruesa, como la conformación y refuerzo de estribos y cepas, junto con un completo plan de conservación que incluyó reparación de hormigones, recuperación superficial de elementos estructurales, pintura de acero, y la implementación de protecciones fluviales para mitigar la socavación. En este último punto, se destaca la ejecución de una sábana de gaviones reforzada con losa de hormigón de 12 centímetros de espesor en el lecho del río, además de enrocados de protección, encauzamiento, limpieza y rectificación del cauce, fortaleciendo el escurrimiento de las aguas y la estabilidad de la infraestructura de sus cepas.

El Puente Cachapoal cuenta con una longitud de 247,5 metros, distribuidos en 9 vanos de 27,5 metros cada uno, conformado por 2 estribos y 8 cepas, con un tablero de aproximadamente 17,8 metros de ancho, compuesto por una losa de hormigón armado soportada por vigas de acero. Dada su cercanía con el puente ferroviario de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), los trabajos de conservación y protección del lecho consideraron también ambas estructuras.

Con esta intervención, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con la conservación de infraestructura vial estratégica para la región, resguardando la conectividad, la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento de los sistemas hídricos de O’Higgins.