La Dirección General de Aguas mantiene operativas 74 estaciones de monitoreo en la región, mientras equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas realizan vigilancia permanente y acciones preventivas en diversos cauces para resguardar a las comunidades y la infraestructura pública.

En el marco del sistema frontal que afecta a la Región de O’Higgins, el seremi de Obras Públicas, Carlos Astudillo Briones, inspeccionó las labores de medición y monitoreo que desarrolla la Unidad de Hidrología de la Dirección General de Aguas (DGA) en la estación fluviométrica Termas de Cauquenes, ubicada en el río Cachapoal, acompañado por el director regional de la DGA, Héctor Muñoz, y profesionales de la dirección.

Durante la visita, las autoridades revisaron el funcionamiento de esta estación, infraestructura que integra la red regional de monitoreo de la Dirección General de Aguas y que cumple un rol clave en la vigilancia de los recursos hídricos y el seguimiento de eventos meteorológicos que puedan generar situaciones de riesgo.

Actualmente, la DGA O’Higgins opera una red compuesta por 51 estaciones meteorológicas y 23 estaciones fluviométricas distribuidas en toda la región. Estos sistemas transmiten información en línea sobre nieve acumulada, precipitaciones, niveles y caudales de los principales ríos, datos que son compartidos de manera permanente con SENAPRED y otros organismos vinculados a la gestión del riesgo de desastres, fortaleciendo la capacidad de vigilancia, prevención y respuesta ante crecidas de cauces y sistemas frontales.

“La información que entregan nuestras estaciones nos permite anticiparnos a los riesgos y coordinar acciones preventivas para proteger a las comunidades y la infraestructura pública durante este sistema frontal. A ello se suma el despliegue en terreno de nuestros funcionarios de la DGA y la DOH, quienes han realizado un monitoreo permanente de ríos y cauces en distintos puntos de la región para responder oportunamente ante cualquier eventualidad de riesgo para las comunidades”, señaló el seremi MOP, Carlos Astudillo Briones.

MONITOREO PREVENTIVO DE CAUCES

Paralelamente, equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP O’Higgins han permanecido desplegados durante toda la semana en distintos puntos de la región realizando monitoreo permanente del comportamiento de los principales cauces y coordinando acciones preventivas para resguardar a la población.

Dentro de estas labores, profesionales de la DOH asesoraron los trabajos preventivos ejecutados por maquinaria de la Municipalidad de Rengo en el sector de Chaqueahue, donde un brazo del río Claro había modificado su curso, generando riesgo de desbordamiento e inundación de viviendas. Gracias a esta intervención conjunta fue posible restituir el cauce normal del río y disminuir significativamente la amenaza para las familias del sector.

En este sentido, el alcalde de Rengo Enrique de Barrio, señaló que “el trabajo conjunto entre el municipio, Junta de Vigilancia del Río Claro y los equipos técnicos del MOP permitió actuar de manera preventiva en Chaqueahue, reduciendo el riesgo de desbordamiento y entregando mayor seguridad a los vecinos del sector”.

Trabajos similares de monitoreo, seguimiento y coordinación se han desarrollado en conjunto con autoridades comunales en el río Cachapoal, en las comunas de Rancagua, Doñihue y Coltauco; en el río Tinguiririca, en San Fernando; y en el estero La Cadena, en Graneros, permitiendo verificar las condiciones de seguridad de los cauces y detectar oportunamente cualquier situación que requiera medidas preventivas.

El despliegue desarrollado por las direcciones del MOP forma parte de las medidas implementadas para enfrentar la temporada invernal, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica, proteger la infraestructura pública, mantener la conectividad regional y reducir los riesgos para las comunidades que habitan en sectores cercanos a ríos, esteros y otros cursos de agua de O’Higgins.