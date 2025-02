No habían surfeado antes, pero eso no fue impedimento para que un grupo de mujeres -tremendamente motivadas- participaran de una clase magistral de surf realizada por el Club Escuelita Lobillos de Pichilemu.

Pichilemu, 17 febrero 2025.- La actividad se enmarcó en el cierre del proyecto del 8% Comunitario denominado “Surfeando formamos deportistas”, iniciativa que permitió realizar talleres formativos dirigidos a niños y niñas, además de financiar la compra de tablas e indumentaria deportiva.

En ese contexto, se efectuó una retribución comunitaria que consistió en realizar una clase de surf exclusivamente dirigida a mujeres mayores de esta comuna.

Así fue como 20 entusiastas participantes llegaron hasta la playa La Puntilla, en donde fueron recibidas por los profesores del club, quienes conversaron con ellas y les enseñaron lo necesario para enfrentar este desafío.

El momento llegó, y entre risas nerviosas, el grupo se internó entre las olas pichileminas. Separadas en grupos, los instructores las acompañaron hasta que lograron subirse a sus tablas y surfear por primera vez.

En su relato, muchas de las participantes comentaron que siempre habían querido experimentar este deporte, que ha hecho que Pichilemu sea reconocida como la capital mundial del surf.

Es el caso de Patricia Marambio (50), quien describió la experiencia como “totalmente maravillosa, siempre miraba a los surfistas de lejos y me preguntaba que sentían ellos en el mar y ahora puedo decir que es algo fantástico”.

Asimismo, ella agregó que “hay que atreverse a surfear (…) yo les diría a las mujeres de mi edad que se atrevan, yo era una lola más en el mar, atrévanse chiquillas, es una experiencia que llena el corazón”.

Por su parte, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya aseguró que esta experiencia “refleja por completo lo que perseguimos como Gobierno Regional, que es tener una región más inclusiva, con mayor equidad y participación, pero por sobre todo, llena de oportunidades para sus habitantes”.

Esto fue reafirmado por la presidenta del Club Escuelita Lobillos de Pichilemu, Karina Mora, quien manifestó que “esta iniciativa buscó promover el deporte y la inclusión en nuestra comunidad, nació de la necesidad de incluir a las mujeres mayores en el deporte, especialmente en uno tan revitalizante como el surf. Me di cuenta que muchas mujeres mayores no tenían la oportunidad de disfrutar la experiencia, por eso creamos esta actividad de retribución comunitaria”.

“La experiencia fue increíble, verlas superar sus miedos y disfrutar de la libertad que da el surf es impagable, muchas de ellas me comentaron que nunca se habían imaginado ser capaces de hacer algo así”, destacó la encargada del proyecto.