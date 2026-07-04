Las obras se encuentran en pleno desarrollo y permitirán recuperar un importante espacio público del sector nororiente con áreas verdes, iluminación, accesibilidad universal y mobiliario urbano para el encuentro de la comunidad.

La Municipalidad de Rancagua continúa ejecutando las obras de mejoramiento del bandejón de calle Constanza, un proyecto que transformará este espacio del sector nororiente de la comuna en un lugar más seguro, accesible y pensado para la vida en comunidad. La intervención considera una renovación integral que permitirá recuperar un área que por años permaneció deteriorada.

El proyecto contempla la construcción de un diseño paisajístico con rutas accesibles, veredas de hormigón, senderos de maicillo, mobiliario urbano, luminarias, especies arbóreas y arbustivas, además de un sistema de riego que dará vida a un nuevo pulmón verde para el sector. El objetivo es mejorar la circulación peatonal, ordenar el espacio y ofrecer un entorno más agradable para vecinos y familias.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que esta iniciativa responde a un compromiso desde el inicio de su administración. “Este es un proyecto por el que luchamos desde que asumimos y hoy ya está tomando forma. Muy pronto los vecinos contarán con un espacio público renovado, con áreas verdes, iluminación, accesibilidad universal y un entorno pensado para que las familias puedan reunirse y disfrutar de su barrio”, señaló.

La intervención forma parte del plan de recuperación de espacios públicos que impulsa la Municipalidad de Rancagua en distintos sectores de la ciudad, priorizando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y promueven barrios más seguros, inclusivos y sustentables. La nueva infraestructura permitirá aprovechar un espacio que hoy presenta escaso equipamiento y convertirlo en un punto de encuentro para la comunidad.

Las obras cuentan con financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con una inversión cercana a los 184 millones de pesos, y representan un nuevo paso en el compromiso municipal por recuperar espacios para la comunidad.