Los trabajos presentan un avance sostenido y proyectan su finalización durante el segundo semestre del 2026, consolidando la recuperación de un importante punto de encuentro para vecinos y vecinas.

La Municipalidad de Rancagua continúa avanzando en la recuperación de un emblemático espacio para el sector poniente de la ciudad, correspondiente a la losa de juegos de Villa Baquedano, un lugar que por años permaneció deteriorado y que hoy está siendo intervenido para devolverlo a la comunidad como un espacio seguro, moderno y apto para la recreación, el deporte y la vida en barrio.

Actualmente, las obras presentan un avance sostenido. La intervención considera una inversión superior a los $176 millones, financiada mediante recursos FRIL y municipales, y contempla el mejoramiento integral de la multicancha junto con una serie de obras destinadas a renovar el entorno y potenciar su uso por parte de la comunidad.

El proyecto incorpora nueva infraestructura, mobiliario urbano, iluminación, áreas verdes y equipamiento que permitirán recuperar este importante punto de encuentro para vecinos y vecinas. Asimismo, considera criterios de accesibilidad universal mediante recorridos peatonales inclusivos y estacionamientos adaptados, favoreciendo que todas las personas puedan acceder y disfrutar del espacio en igualdad de condiciones.

Desde el municipio indicaron que las labores continuarán durante los próximos meses, de acuerdo con la planificación actualizada del proyecto. La iniciativa contempla su finalización durante el segundo semestre de 2026, permitiendo consolidar nuevamente este recinto como un importante espacio para el deporte, la recreación y la convivencia comunitaria en el sector poniente de Rancagua.